Einkaufen am 8. Dezember? Das sagen die Oberösterreicher

Seit fast 20 Jahren darf der Handel in Österreich am 8. Dezember öffnen. Trotzdem sind Weihnachtseinkäufe am Maria-Empfängnis-Tag nach wie vor ein Reizthema. Wie Passantinnen und Passanten dazu stehen, hat OÖN-TV in der Linzer Innenstadt erfragt:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wirtschaft Wirtschaft Wie hält es der Handel mit dem 8. Dezember? Seit den 1980er Jahren dürfen Geschäfte am 8. Dezember in Innviertler Bezirken und Rohrbach aufsperren, weil in Bayern das Einkaufen erlaubt war. von Dietmar Mascher Wie hält es der Handel mit dem 8. Dezember?

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft 8. Dezember: Der Tag, der gerne ein Einkaufssamstag geworden wäre LINZ. Am Marienfeiertag darf der Handel aufsperren, um die Zeit für höhere Umsätze im Weihnachtsgeschäft zu nutzen. 8. Dezember: Der Tag, der gerne ein Einkaufssamstag geworden wäre

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper