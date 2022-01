Einfamilienhaus im Bezirk Amstetten wurde Raub der Flammen

Gleich mehrere Brände hielten am Wochenende die Feuerwehren auf Trab. 115 Feuerwehrleute standen in der Nacht auf Sonntag bei einem Vollbrand eines Wohnhauses in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten im Einsatz.

Eine Person, die sich in dem Gebäude befunden hatte, konnte sich laut Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren. Der Brand war in einem Nebengebäude des Hauses ausgebrochen, das beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig brannte

Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten, die Flammen griffen aber dennoch auf das Dach des Hauptgebäudes über. Erst in den frühen Morgenstunden konnte die Einsatzleitung von der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter "Brand aus" geben. Verletzt wurde niemand.

Großbrand verhindert

Glimpflicher endete ein ähnlicher Brand in Oberösterreich. In Stroheim (Bezirk Eferding) geriet in der Nacht auf Samstag der Anbau eines Hauses in Brand. Das Feuer ging wahrscheinlich von einem kleinen Dachstuhl aus. Im Hauptgebäude schliefen drei Erwachsene und zwei Kinder. Das Feuer wurde rechtzeitig bemerkt, sodass die Bewohner ins Freie flüchten und die Feuerwehr alarmieren konnten.

Wegen des Schneefalls war der Einsatzort für die neun Feuerwehren sehr schwierig zu erreichen, sagt Einsatzleiter Helmut Sandmeier von der Freiwilligen Feuerwehr Stroheim. "Beim Eintreffen haben wir dann schon gesehen, dass rund um den Kamin Flammen aus dem Dach schlugen", sagt Sandmeier. Daraufhin öffneten die Feuerwehrleute den Dachstuhl, mit einer Drehleiter konnte das Feuer von oben gelöscht werden. Nach etwa fünf Stunden konnte um 7.30 Uhr "Brand aus" gegeben werden.

In Kirchberg-Thening mussten nach einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus am Sonntagnachmittag zwei Personen von der Rettung versorgt werden. Der Brand war im Obergeschoss ausgebrochen, wo ein 21-jähriger Bewohner eine Zigarette in einem Mistkübel entsorgt hatte. Er versuchte noch, den Brand zu löschen – doch vergeblich. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, der Mann und seine 58-jährige Mutter wurden ins Spital gebracht

In St. Marien im Bezirk Linz-Land stand am Samstag gegen 11 Uhr der Heizraum eines Bauernhauses in Flammen. Der Hausherr, selbst Feuerwehrmann, konnte ein Ausbreiten der Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern, die Einsatzkräfte löschten schließlich den Brand. Die Brandursache ist noch unklar. (vaba)