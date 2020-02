Diese fulminante Balleröffnung wird lange in Erinnerung bleiben. Sänger Andie Gabauer brauchte nur wenige Augenblicke, um den berstend vollen Großen Saal des Linzer Brucknerhauses in seinen Bann zu ziehen. Nach diesem mehr als geglückten Start in die wichtigste Ballnacht des Jahres in Oberösterreich hatten die Moderatoren Silvia Schneider und Tom Walek ein leichtes Spiel, die Stimmung auf diesem Niveau zu halten. Schneider versprach den Ballgästen gleich zu Beginn eine "Ballnacht wie den