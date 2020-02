Glücklich und zufrieden hob Oleg Blochin mit seiner Familie gestern Vormittag nach seinem von den OÖNachrichten anlässlich der Gala-Nacht des Sports organisierten Kurzbesuch in Oberösterreich wieder in Richtung Kiew ab. "Es waren drei unvergessliche Tage. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Teil meines Lebens auch meiner Familie zeigen konnte." Emotionaler Höhepunkt war auf jeden Fall der Besuch in Steyr.