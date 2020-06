Ein Wegweiser für klimaschonendes Reisen

Auf der Sonnenterrasse des Mostheurigen "Köglerhof" in Gramastetten lud Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) gestern zur ersten Outdoor-Pressekonferenz der Saison.

"Klimafreundlich reisen in unserer Heimat" war das Thema. Einen Wegweiser für die möglichen Reiseziele gibt es schon – die Smartphone-App "Gutes Finden." Vor sieben Jahren wurde die Vermarktungsplattform von Bio Austria und Klimabündnis Oberösterreich auf die Beine gestellt.

Ursprünglich ein digitaler Ratgeber für nachhaltige Produkte, wird sie nun um nachhaltige Ausflugs- und Reiseangebote erweitert. "Wer mitmachen will und sich für klimaschonendes Reisen interessiert, kann bis 17. Juni an einem Reisetipp-Gewinnspiel teilnehmen", sagte Norbert Rainer vom Klimabündnis. "Verraten Sie uns mit Foto oder Kurzfilm und Beschreibung, was es in einem Umkreis von 30 Kilometern bei Ihnen Gutes gibt – also nachhaltige Orte, biologisch wirtschaftende Gastronomen, originelle Aktionen von der Vollmondwanderung bis zum Sensenmähkurs." Interessierte sollen dafür ihre Reisetipps an jetzt@klimabuendnis.at schicken. Als Hauptpreise winken drei Wochenenden "Urlaub am Biobauernhof in Oberösterreich". Die schönsten Einträge werden in die "Gutes Finden"-App integriert.

Nachhaltiges Urlaubserlebnis

"Wer würde sich da besser eignen als unsere Familienbetriebe?", sagte Hubert Koller, Landesobmann von "Urlaub am Bauernhof" (www.bauernhof.at). Die Betriebe seien durch Webseminare bestens auf "Urlaub in Corona-Zeiten" vorbereitet.

"Food-Tourismus" ist laut Klaus Bauernfeind, Obmann des Vereins Bio Region Mühlviertel und Hausherr auf dem Köglerhof, ein Zukunftstrend, dem sich viele der 140 Mitgliedsbetriebe des Vereins bereits verschrieben haben: "Die Gäste wollen die ganze Wertschöpfungskette kennenlernen, auch die Menschen hinter den Lebensmitteln." Das geht von der Herstellung des Mühlviertler Mostes über das Bierbrauen und Schnapsbrennen bis zum Hofrundgang.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at