Ein Trick, zwei Opfer: Kautionsbetrüger ergaunerten seit Montag 190.000 Euro

LINZ. Linzer Seniorinnen glaubten, ihren Töchtern helfen zu müssen und händigten Schmuck und hohe Geldbeträge an Wildfremde aus. Eine Übergabe fand im Linzer Dom statt.

"Ihre Tochter hat einen Unfall verschuldet, dabei wurde der teure Wagen des zweiten Unfallbeteiligten total beschädigt." Mit dieser Behauptung haben Ganoven alleine in dieser Woche zwei betagten Frauen aus Linz bzw. Urfahr "Kautionen" in der Höhe von insgesamt rund 190.000 Euro herausgelockt. In einem Fall fand die Geldübergabe im Neuen Dom statt.

Der Leiter der Abteilung Betrugsbekämpfung im Landeskriminalamt, Gerald Sakoparnig, geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Tätergruppe handelt. Schließlich hätten die Anrufer, die sich als Kriminalbeamte ausgaben, den Opfern jeweils vorgegaukelt, dass bei dem Unfall ein Porsche komplett beschädigt worden und zudem die Versicherung der Tochter abgelaufen sei.

"Schmuck reicht nicht aus"

Um den Schadensfall abwickeln zu können, müsse sofort ein hoher Kautionsbetrag bezahlt werden. Andernfalls müsse die junge Frau ins Gefängnis, lauteten die Drohungen.

In Ermangelung von Bargeld übergab das erste Opfer, eine 81-jährige Linzerin, am Montagnachmittag vor ihrer Stadtwohnung einem Fremden all ihren Schmuck. Doch damit nicht genug: Kurz darauf erhielt die Seniorin erneut einen Anruf des Kautionsbetrügers: "Es hieß, dass der Schmuck nur rund 20.000 Euro wert und nun noch Geld zu bezahlen sei", sagt Sakoparnig.

Der Anrufer blieb hartnäckig, meldete sich im Minutentakt, woraufhin die Linzerin bei der Bank sämtliche Sparbücher im Wert von 60.000 Euro auflöste. Für die Geldübergabe wurde der Linzer Dom genannt. Dort angekommen, händigte die Frau dem zwischen 30 und 40 Jahre alten, rund 1,65 Meter großen und mit beigem Mantel bekleideten Mann "mit schwarzer Hautfarbe" das Geld aus.

Die Polizei geht davon aus, dass der übergebene Schmuck zumindest 40.000 Euro wert ist.

Zweifel der Bankangestellten

Bereits zwei Tage später ging den bisher unbekannten Tätern das zweite Opfer mit derselben Masche ins Netz: Auch eine 89-jährige Pensionistin aus Linz-Urfahr glaubte die Unfallversion des mit hochdeutschem Akzent sprechenden Anrufers und eilte ebenfalls zur Bank, um die geforderten 90.000 Euro zu beheben.

Eine Bankangestellte wurde ob des hohen Betrags zwar stutzig und sprach die Kundin darauf an. Diese ließ sich allerdings nicht davon abbringen: "Die Frau versicherte", schildert Sakoparnig, "dass sie das Geld für familiäre Zwecke brauche." Und übergab dieses gleich danach vor ihrem Haus einer etwa 20-jährigen, zierlichen und mit dunkler Kleidung und Schirmkappe bekleideten Frau "mit ausländischem Aussehen". Der Schwindel flog erst auf, nachdem das Opfer ihrem Sohn davon erzählte.

Sakoparnig weist darauf hin, dass die Täter gezielt ältere Personen anrufen – und appelliert an deren jüngere Angehörige, ihre Verwandten auf diese seit längerem bekannte Betrugsmasche aufmerksam zu machen. Sämtliche Warnungen würden noch nicht ausreichend greifen. "Wir erreichen offensichtlich mit unseren Präventionsmaßnahmen die direkte Zielgruppe nicht" (siehe Artikel rechts). Er warnt erneut, keiner am Telefon oder per Mail übermittelten Geldforderungen nachzukommen. "Dabei handelt es sich immer um Betrug."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema