Dieser Bäckermarkt war ein Genuss

LINZ. Gelungene Premiere in den Promenaden Galerien mit Hunderten Besuchern.

Der Duft des frischen Brotes lockte Jung und Alt in die Promenaden Galerien. Bild: Alexander Schwarzl

Es war der köstliche Duft von frischem Brot, der am Samstag durch die Linzer Promenaden Galerien wehte. Ein Duft, der Hunderte Besucher anlockte und der den ersten oberösterreichischen Bäckertag, präsentiert von den OÖNachrichten, zu einem vollen Erfolg machte.

Eine Verkostung hier, eine kleine Probe dort: Es gab am Vormittag keinen Stand, an dem nicht Hochbetrieb herrschte und der nicht Jung und Alt anzog. 20 leidenschaftliche Bäcker hatten sich zusammengetan, um diesen Bäckertag zu feiern und die Besucher mit ihren Spezialitäten zu verwöhnen. Schon am Vormittag zog Reinhard Honeder als Organisator dieser gelungenen Veranstaltung eine erste Bilanz: "Dieser Veranstaltungsort ist super. Und wenn man dann sieht, dass so viele Besucher kommen, ist man schon etwas ergriffen. Die Arbeit hat sich ausgezahlt", sagte der Bäcker.

Korn für Korn ein Genuss (Alle Fotos: Schwarzl)

Für Kinder gab es eine Backstube.

Würzige Spezialitäten gehören dazu.

Tatsächlich kamen die meisten Besucher nicht nur zum Schauen und zum Verkosten, viele konnten auch der Versuchung nicht widerstehen und kauften Brot ein. Ebenfalls eine begehrte Anlaufstelle war eine Backstube für Kinder, dazu präsentierten Schüler der HTL Lebensmitteltechnologie und der Berufsschule 10 ihr Können. "Es ist eine tolle Sache, dass die jungen Handwerker bei diesem Brottag vor den Vorhang geholt werden", sagte etwa Erwin Heftberger, Lehrer an der HTL Lebensmitteltechnologie.

Kurzum: Die Premiere des Bäckertags war Korn für Korn ein Hochgenuss. Einer, der wiederholt werden sollte, wie die vielen Besucher feststellten.

Craft-Bier für alle, die durstig waren

Volles Haus in den Promenaden Galerien

Der 1. Bäckertag im Land

Von allen Seiten gab es großes Lob für die Premiere in den Promenaden Galerien.

„Die Promenaden Galerien sind ein super Austragungsort für uns. Es ist ergreifend, wenn ich sehe, dass so viele Leute gekommen sind.“

Reinhard Honeder, Organisator des Bäckermarkts

„So ein Angebot, so viele Brotsorten kosten zu können, das gibt es sonst in Linz nicht. So etwas muss man nutzen.“

Helga Primetzofer, die Linzerin, und ihr Sohn Sebastian zeigten sich vom Bäckermarkt begeistert

„Dieser Bäckermarkt ist eine tolle Sache, weil junge Handwerker vor den Vorhang geholt werden.“

Erwin Heftberger, Lehrer an der HTL für Lebensmitteltechnologie

Die Aussteller

Die Bäcker und die Genusskreateure: Kremstaler Hofbäckerei Resch (Wartberg), Bäckerei Franz Brandl (Linz), Keimlingsbäcker Mayer (Schardenberg), Honeder Naturbackstube (Engerwitzdorf), Lieasenhof-Bäckerei (Rottenbach), Bierzirkus (Linz), Bäckerei Franz Fenzl (Linz), Bäckerei Schachinger (Suben), Rainer Fröhlich (Steyr), Bäckerei & Konditorei Moser (Hartkirchen), Bäckerei Rathmayr (St. Agatha), Feinbäckerei Eichler (Linz), Bäckerei Winkler (Mauthausen), Bio-Bäckerei Hörschläger (Waxenberg), Brotsüchtig (Linz), Mayer-Bäcker (Ried), Bäckerei Stranzinger (Altheim), Bäckerei Pani (Perg), Zöhrmühle (Pfarrkirchen bei Bad Hall), Bäckerei Oberngruber (Rohrbach), Bäckerei Tauber (Wartberg ob der Aist), Mandl Fleischhauerei (Ternberg), Bäckerei Reinhard Thurner (Schwertberg), Naturbäckerei Bräuer (Reichenthal), HTL LMT, BS Linz 10.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema