Unter dem Motto "Die Zukunft selbst in die Hand nehmen, pflanze deinen eigenen Baum" verwandelten 30 Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Schlierbach Theorie in Praxis: Sie nahmen an der OÖN-Aktion "Unser Wald. 100.000 Bäume für Oberösterreich" aktiv teil und pflanzten 30 Douglasien, die von den OÖN und ihren Partnern zur Verfügung gestellt wurden.

Das ist nur ein Beispiel von vielen. Auch bei den Leserinnen und Lesern trifft die Aktion auf sehr großes Echo: Mehr als 1100 Abonnenten haben bereits Baumpatenschaften übernommen, in Summe sind es mit Partnern und Sponsoren mittlerweile fast 25.000. Auch Sie können die Aktion unterstützen auf nachrichten.at/wald

Auch die Energie AG und Vorstand Leonhard Schitter (l.) unterstützen die Aktion. Gemeinsam mit Chefredakteurin Susanne Dickstein wurde vor dem OÖN-Druckzentrum in Pasching symbolisch ein Baum gepflanzt. Bild: Antonio Bayer

