Auf frühlingshafte 15,7 Grad kletterte bei überwiegendem Sonnenschein das Thermometer gestern am Ostermontag noch in Linz. Doch der Frühling legt in den kommenden Tagen eine Pause ein, der Winter kehrt zurück. Und das abrupt: Bereits am Montagabend erreiche die Kaltfront das Innviertel, prognostizierte gestern der Meteorologe Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).