Es war ein sensationeller Zufallsfund: Am 20. März sind bei Grabungsarbeiten für ein Wohnhaus in Litzlberg am Attersee, wie berichtet, vier Särge aus dem 17. Jahrhundert mit erstaunlich gut erhaltener Kleidung und einem wertvollen Goldring entdeckt worden. Am 1. Mai wird das Geheimnis gelüftet, ob es sich beim Frauenskelett aus dem Metallsarg, wie vermutet, um die Adelige Anna Maria Händlin handelt, die vor 400 Jahren lebte.