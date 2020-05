Die Eisheiligen dämpfen Sonne und Temperaturen

Auch in diesem Jahr werden sie ihrem Namen gerecht: die Eisheiligen. Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie bringen uns in den nächsten Tagen abwechslungsreiches, aber für Mai doch recht kühles Wetter. Da macht Barfußgehen nur wenig Freude.

Frisch geht’s heute mit 0 bis 5 Grad in den Tag, die Höchstwerte erreichen nur 10 bis 15 Grad. "Das ist das Temperaturniveau, das wir am Montag beim Aufstehen hatten und generell ist es diese Woche doch um zehn Grad kühler als in letzter Zeit, das ist halt nicht der Mai", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Aufatmen können Gemüse- und Obstbauern, aber auch Hobbygärtner, denn Frost bringen die Eisheiligen in diesem Jahr nicht. "Gott sei Dank sind die Nächte meist stark bewölkt, das verhindert großflächigen Frost. Im Mühlviertel sollte man seine Gurken- oder Tomatenpflanzen mit Vlies schützen, aber sonst dürfte es keine größeren Probleme geben", sagt Haslhofer.

Heute ist es im Norden freundlicher, am Nachmittag dürfte sich aber wieder die Sonne zeigen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ziehen sehr viele Wolken über Oberösterreich und es kann immer wieder regnen. Am Mittwoch und Freitag vor allem im Mühlviertel.

Am Donnerstag bleibt es zwar weniger Regen, aber auch die Sonne zeigt sich kaum.

"Alles in allem bleiben die Temperaturen diese Woche gedämpft und pendeln zwischen zehn und 18 Grad und das ist unter dem Durchschnitt zu dieser Jahreszeit", sagt Haslhofer. Wobei er doch ein wenig bessere Aussichten hat: "Am Wochenende erwarte ich mir ein bisserl mehr Sonne, richtig warm wird es aber noch nicht. Erst ab Anfang nächster Woche sollten wir die 20-Grad-Marke überschreiten und die ganz kühle Phase überstanden haben."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wetter Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.