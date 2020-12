Der Winter bleibt in Oberösterreich bescheiden

Österreich ist zweigeteilt. Während sich der Winter auf der Südseite der Alpen austobt, der Schnee den Bewohnern in Kärnten und Tirol langsam über den Kopf wächst und die Lawinengefahr längst die höchste Stufe erreicht hat, ist es auf der Nordseite ruhig. Nicht ungewöhnlich ruhig, wie ZAMG-Meteorologe Christian Ortner sagt.

Es sei ein Dezember, wie "wir ihn in den vergangenen Jahren in Oberösterreich oft erlebt haben". Einer, in dem es in Tallagen öfter regnet als schneit. Glänzend weiß soll es auch in den kommenden Tagen nicht werden.

Weiße Weihnachten: "Eher nicht"

"Ein Wintereinbruch ist nicht in Sicht. Eher im Gegenteil: Laut unseren Modellen ist es wahrscheinlicher, dass es noch einmal wärmer wird", sagt Ortner. Der leichte Niederschlag ist jedenfalls Schnee von gestern. Bereits heute, Donnerstag, soll es bei Temperaturen von null bis vier Grad schon wieder großteils trocken bleiben, im Innviertel und Salzkammergut steigen ab Mittag die Chancen auf Sonne. Morgen kehrt schließlich sogar der Föhn zurück, legt aber den Schongang ein: Die Temperaturen steigen auf bis zu sieben Grad, auf den Bergen wird es wieder wärmer, sagt Ortner.

Am Wochenende dreht die Strömung auf West und damit das Wetter wieder um: Aus dichten Wolken regnet oder schneit es ab Samstagnachmittag leicht, "die Mengen sind aber sehr bescheiden", sagt der Meteorologe. Ab Montag soll es deutlich milder werden, auch auf den Bergen gibt es Plusgrade. Gibt es noch Chancen auf weiße Weihnachten? "Sie schwinden. Bis eine Woche vorher rührt sich jedenfalls nichts", sagt Ortner.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at