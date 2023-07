Der Traunstein leuchtet für das Klima

Die Wellen der Empörung sind abgeebbt. Noch vor einem Jahr haben sie das Ostufer des Traunsees überflutet. Weil ein Parkplatz in der Traunsteinstraße zwar nicht Gold, dafür plötzlich sehr viel Geld wert wurde. Seit 1. April 2022 müssen Wanderer, die mit dem Auto anreisen, 25 Euro für ein 24-Stunden-Ticket am Umkehrplatz– Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen und Bergtouren– bezahlen.

Der Rest der verkehrsgeplagten Straße wurde (nur) an Wochenenden und Feiertagen zur kostenfreien Kurzparkzone (180 Minuten) erklärt und ein Shuttle-Bus installiert, der vom Seebahnhof in Gmunden an den Fuß des Traunsteins pendelt. Kostenpunkt: 10 Euro für Hin-und Rückfahrt, acht Euro für den Stellplatz am Seebahnhof. Zu teuer für die einen, zu undurchdacht für die anderen. Und für einige sogar ein Grund, Gmunden nicht mehr zu besuchen.

Doch die Stadtpolitik, rund um den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Reinhold Kassmannhuber, schärfte nach. Seit heuer gilt das Klimaticket nicht nur für den Zug nach Gmunden und die Fahrt mit der Straßenbahn, sondern auch für den Shuttlebus zum Traunstein. Wer keines besitzt, zahlt für Hin-und Rückfahrt mit dem Bus nur noch fünf Euro, weil dem Fahrschein ein Gutschein beiliegt, der sowohl bei den Hütten , als auch in allen Betrieben der Stadt Gmunden einzulösen ist. Auf dem Umkehrplatz wurde ein Fünf-Stunden-Ticket um zehn Euro eingeführt.

Freie Nacht fürs Klima

Für Gerald Auinger, seit 21 Jahren Wirt der Gmundnerhütte auf dem Traunstein, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber noch ein zu kleiner, um ans erklärte Ziel zu kommen. „Wir belächeln die Schweizer immer, weil sie so langsam sind. Aber in Sachen Mobilität haben sie Österreich längst überholt“, sagt er. Auinger wünscht sich, wie auch sein Wirtskollege vom Traunsteinhaus, Roman Leithner, eine Einbindung der Traunsteinstraße in den Öffentlichen Verkehr. Hüttenwirte, Alpenverein und Naturfreunde sind überzeugt, dass nur eine kostengünstige, öffentliche Linie eine Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Parkplatzproblematik bewirken könne.

Darum erstrahlt der Berg am 19. August auch in dunkler Nacht. Beide Schutzhütten und das zehn Meter hohe Gipfelkreuz werden dafür hell beleuchtet. Jeder, der an diesem Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gmunden reist– und das auch nachweisen kann– darf kostenlos auf dem Traunstein übernachten.

Auinger denkt für die nahe Zukunft an einen Bus mit Kapazitäten für bis zu zwanzig Personen, der täglich zur vollen oder halben Stunde fährt. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) hatte, wie berichtet, bereits im Juli 2021 die Möglichkeit geprüft, eine neue Linie in der Traunsteinstraße einzuführen. Das Ergebnis war positiv, die Stadtpolitik entschied sich aber dagegen.

„Ein Linienbus, der in den Oberösterreichischen Verkehrsverbund eingegliedert wird, kostet der Gemeinde rund 90.000 Euro“, sagt Kassmannhuber. Eine derartige Linie sei nicht bedarfsgerecht, würde „drei Viertel der Zeit“ leer fahren. „Während der Woche gibt es das Traunstein-Taxi, am Wochenende den Shuttle-Bus. Ich denke, das ist eine gute Lösung“, sagt der Vorsitzende des Verkehrausschusses. Ein Linienbus sei zudem nicht billiger als die aktuelle Lösung mit den Shuttle-Bussen. Er bleibe aber offen, wenn es neue Ideen zur Umsetzung gebe.

Testphase für E-Scooter

Eine dieser neuen Ideen könnte bald zur Umsetzung kommen: Eine Testphase mit E-Scootern entlang des Traunsees ist in Planung. Konkret von Altmünster bis zum Traunstein. Definierte Parkplätze sollen einen Missbrauch verhindern, an belebten Orten, wie an der Esplanade, werde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge automatisch eingebremst. Auch mit einem Radverleih habe man sich bereits beschäftigt, aber bislang noch keinen geeigneten Partner dafür gefunden.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger