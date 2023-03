Das Klimaticket gilt nun auch am Fuß des Traunsteins

Ruhig ist es „Unterm Stoa“ schon lange nicht mehr. Weil sich der Winter auf Abschiedstour befindet und Wanderer die frühlingshaften Temperaturen längst für eine Runde am Ostufer des Traunsees nutzen. Und, weil sich in den vergangenen Jahren eine Debatte rund um die Parkplatzsituation in der Gmundner Traunsteinstraße entwickelt hat.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Dezember 2021 für den Umkehrplatz am Fuß des Traunsteins eine umstrittene Gebühr eingeführt. Wer 25 Euro bezahlt, darf sein Fahrzeug für 24 Stunden dort abstellen, 48 Stunden kosten 50 Euro. Das bleibt auch in der neuen Saison, die „Unterm Stoa“ offiziell am 1. April beginnt, so.

„Wir wollten aber einen zusätzlichen Ansporn finden, um auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen“, sagt Reinhold Kassmannhuber, Vorsitzender des Gmundner Verkehrsausschusses. Darum beschloss der Gemeinderat am Dienstag neue Regelungen.

Das Klimaticket ist ab sofort auch für den Shuttle-Bus, der Wanderer vom Seebahnhof Gmunden zum Umkehrplatz bringt, gültig. Damit können jene, die öffentlich nach Gmunden anreisen wollen, kostenlos an den Fuß des Traunsteins gelangen. Wer beispielsweise aus dem Zentralraum kommt kann Zug, Straßenbahn und Shuttle-Bus gratis benutzen.





ist ab sofort auch für den Shuttle-Bus, der Wanderer vom Seebahnhof Gmunden zum Umkehrplatz bringt, gültig. Damit können jene, die öffentlich nach Gmunden anreisen wollen, kostenlos an den Fuß des Traunsteins gelangen. Wer beispielsweise aus dem Zentralraum kommt kann Zug, Straßenbahn und Shuttle-Bus gratis benutzen. Der Shuttle-Bus fährt auch heuer wieder ab 1. April vom Seebahnhof in Gmunden zum Umkehrplatz. Zwei oder drei Busse, je nach Wetterlage, werden dafür an Wochenenden und Feiertagen eingesetzt. Die einfache Fahrt kostet fünf Euro, Hin-und Rückfahrt zehn Euro. Neu ist, dass jedem Hin-und Rückfahrt-Ticket ein Gutschein im Wert von fünf Euro beiliegt. Die Gutscheine können in allen Betrieben der Stadt Gmunden oder auf den Hütten rund um und auf dem Traunstein eingelöst werden. Pro Person kostet eine Strecke also de facto nur noch 2,50 Euro. Für Jugendliche bis 15 Jahre ist der Shuttlebus kostenlos.





fährt auch heuer wieder ab 1. April vom Seebahnhof in Gmunden zum Umkehrplatz. Zwei oder drei Busse, je nach Wetterlage, werden dafür an Wochenenden und Feiertagen eingesetzt. Die einfache Fahrt kostet fünf Euro, Hin-und Rückfahrt zehn Euro. Neu ist, dass jedem Hin-und Rückfahrt-Ticket ein Gutschein im Wert von fünf Euro beiliegt. Die Gutscheine können in allen Betrieben der Stadt Gmunden oder auf den Hütten rund um und auf dem Traunstein eingelöst werden. Pro Person kostet eine Strecke also de facto nur noch 2,50 Euro. Für Jugendliche bis 15 Jahre ist der Shuttlebus kostenlos. Die gebührenfreie Kurzparkzone gilt auch heuer wieder an Wochenenden und Feiertagen in der gesamten Traunsteinstraße für 180 Minuten. Unter der Woche ist sie aufgehoben, dann gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, parkt zuerst. Im Bereich des Einstiegs zum Hernlersteig wurden dafür vier Parkplätze, die gestrichen worden waren, wiederhergestellt.





gilt auch heuer wieder an Wochenenden und Feiertagen in der gesamten Traunsteinstraße für 180 Minuten. Unter der Woche ist sie aufgehoben, dann gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, parkt zuerst. Im Bereich des Einstiegs zum Hernlersteig wurden dafür vier Parkplätze, die gestrichen worden waren, wiederhergestellt. Die Parktarife wurden erneut angepasst. Bislang mussten Wanderer für drei Stunden Parkzeit am Umkehrplatz zehn Euro bezahlen. Nun dürfen sie um denselben Preis fünf Stunden lang dort parken. Die Preise für 24 Stunden und 48 Stunden bleiben gleich. Ein Tagesticket für den Stellplatz am Seebahnhof kostet heuer acht Euro. Der Stundentarif beträgt dort 1,50 Euro.

wurden erneut angepasst. Bislang mussten Wanderer für drei Stunden Parkzeit am Umkehrplatz zehn Euro bezahlen. Nun dürfen sie um denselben Preis fünf Stunden lang dort parken. Die Preise für 24 Stunden und 48 Stunden bleiben gleich. Ein Tagesticket für den Stellplatz am Seebahnhof kostet heuer acht Euro. Der Stundentarif beträgt dort 1,50 Euro. Das Traunsteintaxi bringt auch heuer wieder Wanderer täglich im Halbstundentakt von fünf Uhr bis 20 Uhr vom Klosterplatz zum Umkehrplatz. Kostenpunkt: fünf Euro. Das Taxi muss mindestens 30 Minuten vorab unter der Nummer 0043/50422 1691 bestellt werden.

bringt auch heuer wieder Wanderer täglich im Halbstundentakt von fünf Uhr bis 20 Uhr vom Klosterplatz zum Umkehrplatz. Kostenpunkt: fünf Euro. Das Taxi muss mindestens 30 Minuten vorab unter der Nummer 0043/50422 1691 bestellt werden. Die Hüttensaison hat für die Mairalm bereits mit einem Wochenendbetrieb (Freitag-Sonntag) begonnen. Das Traunsteinhaus folgt voraussichtlich zu Ostern, die Gmundnerhütte öffnet am 29. April.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger