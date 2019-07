Der 81-Jährige, der ins Auto stieg und nach Island fuhr

„Das ist doch kein bisserl ein Problem. Ich bin am Vormittag fortg’fahren und am nächsten Tag um drei ging die Fähre los“, sagt der 81-jährige Innviertler, der die Aufregung um ihn und seinen Roadtrip nicht versteht. Was Verrücktes wollte er halt noch machen, also stieg er in seinen roten VW Tiguan und fuhr von Lochen (im südlichen Bezirk Braunau gelegen) nach Island. Alleine. 5400 Kilometer in zehn Tagen. Ohne Navi, ohne Karte. Lochen, Hamburg, Flensburg, Hirtshals, das befindet sich an der äußersten Spitze Dänemarks. Von dort ging es mit der Fähre weiter. Nach drei Tagen, mit Zwischenstopp auf den Färöer Inseln, hat er dann Island erreicht.

„Muss sich einschätzen können“

Mögen sei übertrieben, aber ausmachen tue es ihm nichts, das Autofahren. „In Europa fahre ich überall mit dem Auto hin. Da ist ja nichts dabei“, sagt der Lochner. Vorausgesetzt, die Gesundheit spielt mit. „Sonst geht’s nicht. Man muss sich selber einschätzen können, das ist wichtig.“ Emminger trägt seit einem schweren Unfall eine Beinprothese, einschränken lässt er sich von ihr nicht.

„Im Auto geschlafen“

Das Reisen war von Jugend an sein „Ding“, wie er es nennt, „aber als Junger ist mir das Geld abgegangen“. Mit 35 Jahren begann der Lochner, dem Fernweh nachzugeben, bereiste viele Länder, Australien, Afrika, Russland. Billig kämen ihn seine Reisen nach wie vor, denn Luxus brauche er keinen. „In Island habe ich die ganze Zeit im Auto geschlafen. Das hab ich mir schon so hergerichtet, dass es bequem ist und ich gut schlafen kann“, sagt Emminger.

Ein Handy hat er zwar immer mit, aber fast nie eingeschaltet. „Einmal hat mich mein Mann aus Norwegen angerufen. Es gehe ihm so schlecht, da hab ich ihm geraten, er solle zum Campingplatz fahren, weil er ganz einsam campiert hatte“, sagt Ehefrau Maria. „Dann hat er sich drei Tage nicht gemeldet. Da war ich schon sehr besorgt.“ Es sei ihm ja schon am nächsten Tag wieder ausgezeichnet gegangen, meint Emminger, und da habe er einfach aufs Anrufen vergessen.

Mit langfristigen Zukunftsplänen ist der Ü-80er vorsichtig. „Ich mag nicht mehr so weit vorausdenken, weil ich nicht weiß, wie lange es mir gesundheitlich so gut geht. Aber Ziele braucht man, ab einem gewissen Alter muss man sie halt kurzfristiger setzen“, sagt Emminger. Momentan habe er nichts zu beklagen, das Gehör leide ein bisschen. Für den Innviertler verschmerzbar: „Alles muss ich eh nicht hören, und sonst frag ich halt nach.“ Apropos nachfragen: Wohin führt die nächste Reise? „Vielleicht Griechenland. Im Spätherbst.“