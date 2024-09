Dauerregen in Oberösterreich: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Die vorhergesagten starken Niederschläge über Oberösterreich haben eingesetzt. Noch bis Montag soll es regnen, es kann zu lokalen Überflutungen kommen. Nicht notwendige Fahrten sollten vermieden werden. Das Bundesland hat sich auf den Regen vorbereitet: Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt, andere stehen auf der Kippe.

Leserfotos gesucht

Wo sind die Wasserpegel bereits deutlich angestiegen, wo schon Überflutungen zu beobachten? Wie entwickelt sich die Lage in ihrem Wohnort? Teilen Sie Ihre Beobachtungen mit uns und schicken Sie uns aktuelle Fotos an online@nachrichten.at. Wir veröffentlichen die Bilder in einer Galerie auf nachrichten.at.

