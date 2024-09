Starkregen: Diese Veranstaltungen fallen am Wochenende ins Wasser

Das Wetter wird am Wochenende zum Spielverderber: Viele geplante Veranstaltungen können nicht stattfinden oder stehen auf der Kippe. Wie berichtet, hat die Geosphere Austria eine Niederschlagswarnung ausgegeben, ab Samstag können die Regenmengen auch in Oberösterreich zu lokalen Überflutungen führen.

Fix abgesagt

Viele Veranstalter reagierten auf die Wetterwarnung und sagten ihre Events ab. Bisher (Stand: Donnerstagvormittag) bekannt ist:

Das Gmundner Altstadtfest hätte am Samstag nach 18 Jahren Pause wiederbelebt werden sollen. "Aber die miserablen Wetterprognosen mit Starkregen am Wochenende lassen einfach kein Fest zu", sagt Bürgermeister Stefan Krapf (VP). Nun beginnen die Planungen für 2025.

Spätsommerfest Alturfahr : Absage "wegen der frühwinterlichen Wetterprognose", wie die Veranstalter auf Facebook mitteilten.

Feuerwehr-Nassbewerb des Bezirkes Eferding: "In erster Linie geht die Sicherheit aller Beteiligten vor, aber auch eine faire Durchführung des Bewerbs wäre bei solchen Windstärken kaum bzw. nicht möglich" sagt der Veranstalter, die Feuerwehr St. Marienkirchen/Polsenz.

Kaiserschmarrnfest in Pettenbach am 14. und 15. September: Als Ersatzprogramm spielen am Samstag "The Man-Schuus" in der Gaststube des Hofwirts auf, am Sonntag gibt es einen Frühschoppen (ab 10:30 Uhr).

Schmankermarkt Burg Reichenau am Sonntag

Lebkuchengenussfest in Molln (Ersatzprogramm: Lebkuchen verzieren für Kinder in der Café-Konditorei Illecker am Samstag und Sonntag, jeweils 14 bis 16 Uhr)

Lakeventure Traunsee: In Rindbach (Ebensee) wäre am Wochenende die zehnte Auflage über die Bühne gegangen. "Aufgrund der schlechten Wettervorhersage wurde schweren Herzens entschieden, das Lakeventure in diesem Jahr abzusagen. Die Veranstaltung soll 2025 fortgesetzt und die zehnte Auflage nachgeholt werden", teilten die Veranstalter mit.

Baumgartenberg : Der für Sonntag geplante Frühschoppen beim Feuerwehrhaus wird um eine Woche auf Sonntag, 22. September (10.30 Uhr) verschoben.



Mauthausen: Der Kofferraum Flohmarkt (Veranstalter „ÖVP Plus“) am Freibad Parkplatz am Samstagvormittag 14. September ist abgesagt.



Tragwein: Der Kofferraum-Flohmarkt der ÖVP am Samstag beim alten Sportplatz ist abgesagt.



Der Kids-Aquathlon am Samstag in Linz kann wetterbedingt nicht über die Bühne gehen, der Linz-Triathlon am Sonntag findet aber statt. "Regen und Kälte sind für einen Triathleten ein oft gewohntes Umfeld, egal ob Training oder Wettkampf. Und mit etwas Glück ist am Sonntag das Gröbste längst vorbei", schreibt der Veranstalter auf Facebook. "Wir sind jedoch auf alles vorbereitet und planen vor Ort Einiges um, beobachten das Wetter aber genau, um für Euch eine faire und vor allem sichere Veranstaltung zu gewährleisten."

Diese Übersicht wird laufend aktualisiert.

Ihre Informationen über abgesagte Veranstaltungen am Wochenende schicken Sie bitte an online@nachrichten.at.

Böhse Onkelz sollen stattfinden

Vorerst nichts im Wege stehen soll dem Konzert der Böhsen Onkelz am Samstag in Wels. Der Veranstalter, die WEVA (Welser Veranstaltungs GmbH) gab am Mittwoch bekannt, dass das Konzert "laut derzeitigem Status wie geplant stattfinden wird.“ Sollten sich Änderungen ergeben, werde man das noch kommunizieren. Auf dem Trabrennplatz in Wels werden rund 40.000 Menschen erwartet.

Auf der Kippe steht das Bundesliga-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und dem LASK am Samstag. Der Geschäftsführer des FC Blau-Weiß, Christoph Peschek, sagte: "Wir stehen bereits mit der Bundesliga und mehreren wichtigen Wetterstationen in Verbindung. Wir wollen unbedingt spielen, aber es ist auch klar, dass die Gesundheit der Spieler und die sportliche Fairness im Vordergrund stehen."

FM4 Unlimited in Steyr: Ob die Veranstaltung am Samstag im Schlosspark des Schloss Lambergs stattfinden kann, entscheidet sich am Donnerstagnachmittag. Die Veranstalter seien im regen Austausch mit Behörden und Meteorologen, heißt es dazu vom Radiosender FM4.

