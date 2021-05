Corona-Impfung: Oberösterreich öffnet Anmeldung für Zwölf- bis 15-Jährige

Die Buchung eines Impftermins auf der offiziellen Plattform des Landes unter www.ooe-impft.at wird ab Mittwoch, dem 2. Juni möglich sein. Oberösterreich habe sich im Vorfeld technisch und logistisch auf die Impfung der rund 60.000 12- bis 15-Jährigen vorbereitet, heißt es in einer Stellungnahme von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP). "Dies ermöglicht uns nun einen raschen Start noch vor dem Schulbeginn im Herbst", sagt die Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Die Impfungen erfolgen aber grundsätzlich über die herkömmliche Infrastruktur, also etwa die Impfstraßen. Jenen Eltern, die wegen einer möglichen Impfung ihrer Kinder medizinische Fragen haben, wird empfohlen, sich mit ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin bzw. Kinderarzt oder Kinderärztin in Verbindung zu setzen.

Aufklärungsbogen verpflichtend

Eine Anmeldung zur Impfung kann, wie bisher, über die Terminvergabeplattform des Landes unter www.ooe-impft.at durchgeführt werden. Nach Eingabe der Daten werden nur jene Termine für das Alter buchbar sein, die auch mit dem dafür zugelassenen Impfstoff Biontech/Pfizer hinterlegt sind.

Ebenso wie bei den Erwachsenen ist auch von den 12 bis 15-Jährigen zuvor ein Aufklärungsbogen auszufüllen und zur Impfung mitzubringen. Dieser muss bei 12- bis 13-Jährigen aber auf jeden Fall verpflichtend die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten beinhalten. Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren können den Aufklärungsbogen grundsätzlich selbst unterschreiben.

1,5 Millionen Österreicher haben vollen Schutz

Bisher haben in Oberösterreich bereits 585.233 Personen eine Erstimpfung erhalten, davon sind 224.755 vollimmunisiert. Seit die Buchungsplattform vergangene Woche für alle geöffnet wurde, haben bereits 109.601 Personen einen Termin gebucht. 5.409 Menschen stehen auf der SMS-Warteliste: Sie finden derzeit keine für sie passenden Termine und werden bei neuen freien Terminen informiert.

In ganz Österreich überschritt die Zahl der vollständig Immunisierten am Wochenende die Marke von 1,5 Millionen. Genau 1.514.277 und somit 17 Prozent der Österreicher haben den vollen Impfschutz, 3.607.901 haben bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 40,5 Prozent der Bevölkerung.

Am höchsten ist die Erst-Durchimpfungsrate im Burgenland mit 46,1 Prozent. In Tirol sind 42,5 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Vorarlberg 42,3 Prozent. Nach Kärnten (41,9), Niederösterreich (41,6), Salzburg (41,6), der Steiermark (40,2) und Oberösterreich (39,3) bildet Wien das Schlusslicht. In der Bundeshauptstadt haben bisher 36,2 Prozent der Menschen die erste Immunisierung erhalten.

Finale EU-Freigabe nur noch Formsache

Nach einer Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA am Freitag erteilte die EU-Kommission nach eigenen Angaben am Montag offiziell die Zulassung für das Pfizer-Vakzin. Nach der EMA-Empfehlung folgte in Österreich am Freitagabend das Nationale Impfgremium (NIG) der Entscheidung. Die Impfung wird in Österreich bei den Zwölf- bis 15-Jährigen gemäß der Priorisierungsliste des NIG empfohlen, hieß es in der vom Gesundheitsministerium übermittelten Stellungnahme. Die finale Freigabe in der EU durch die Europäische Kommission gilt als Formsache.

