Blitzeinschlag löste Brand in Mehrfamilienhaus aus

Großes Glück hatten dabei die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land). Dort löste ein Blitzeinschlag einen Brand im Dachstuhl aus. Die Bewohner hielten das Feuer mit einem Gartenschlauch und Feuerlöschern in Schach. Die sechs alarmierten Feuerwehren konnten die Flammen allerdings rasch löschen.

In Treffling (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde ein Dach zum Teil abgedeckt. Und in Haslach an der Mühl (Bezirk Rohrbach) trat ein Bach über die Ufer und überflutete Teile eines Bauernhofs.