Bis zu 38 Grad! Nächste Hitze-Woche steht bevor

Vor allem im Westen Österreichs dürften Hitzeverächter ins Stöhnen kommen: Am Donnerstag beschert der Hochdruckeinfluss ein stabiles, sonniges, heißes Wetter mit bis zu 38 Grad in Tirol, prophezeite die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.

Auf eine hitzige Woche muss man sicher aber auch in Oberösterreich einstellen - mit Temperaturen von bis zu 34 Grad am Donnerstag. Auch im restlichen Bundesgebiet zeigt sich der Sommer von seiner sonnigen, wenn auch nicht ganz beständigen Seite.

Am Montag können bis zur Mittagszeit noch unergiebige Schauer am Alpenrand und im südlichen Bergland niedergehen. Bis auf Quellwolken und dünne Schleierwolken startet die Woche aber in allen Teilen Oberösterreichs recht sonnig, sagen die Meteorologen. Die 30er-Marke dürfte am Montag bereits geknackt werden: In der Früh werden hierzulande 14 bis 17 Grad, am Nachmittag 25 bis 30 Grad erreicht.

Stabil und sonnig geht es am Dienstag weiter. Westlich der Linie St. Pölten-Graz soll ungetrübt die Sonne scheinen, im Mühlviertel und im Zentralraum können am Nachmittag vorübergehend Wolkenfelder durchziehen. Die Frühtemperaturen umspannen 15 bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 28 bis 32 Grad.

Der Mittwoch legt noch einen drauf: Strahlender Sonnenschein und bis zu 33 Grad werden zur Wochenmitte in Oberösterreich erwartet. Südlich des Alpenhauptkamms können sich in der zweiten Tageshälfte Quellwolken bilden, es bleibt aber verbreitet trocken.

Ein Hochdrucksystem prägt auch das Wettergeschehen am Donnerstag. In ganz Österreich scheint verbreitet die Sonne von einem ungetrübten, meist wolkenlosen Himmel. Vereinzelt zeigen sich harmlose Schleierwolken. Die Gewitterneigung ist laut ZAMG als sehr gering einzustufen. In den westlichen Föhnregionen und im Donautal weht teils mäßiger, überall sonst schwacher Wind. Die Temperaturen reichen steigen im Tagesverlauf auf bis zu 38 Grad in Tirol und 34 Grad in Oberösterreich an, wo in allen Landesteilen mit mindestens 30 Grad zu rechnen ist.

Vom Mühlviertel und der Steiermark ostwärts bringt Hochdruckeinfluss am Freitag erneut viel Sonnenschein bei einem meist wolkenlosen Himmel. Insgesamt bleibt es in ganz Österreich meist trocken. Die Tageshöchstwerte liegen fasst überall über 30 Grad. Im Westen muss mit Maxima um 36 Grad gerechnet werden.

Gewitter zum Wochenfinale

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) musste in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehr ausrücken, weil ein Nussbaum auf eine Stromleitung gestürzt war. Nachdem die Leitung durch einen Techniker des Energieversorgungsunternehmens stromlos geschaltet worden war, konnte die Feuerwehr damit beginnen, mittels Drehleiter, den Baum aus der Leitung zu schneiden. Abschließend wurde die Leitung auf Beschädigungen kontrolliert und der Strom konnte wieder eingeschaltet werden.

Einsätze wegen Sturmschäden verzeichnete das Landesfeuerwehrkommando Sonntagfrüh auch in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) und Vorchdorf (Bezirk Gmunden).

