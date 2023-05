Biogärtner unter sich:  Als Karl Ploberger König Charles traf

"Beeindruckend", so beschreibt OÖN-Biogärtner Karl Ploberger das Treffen mit König Charles und dessen Ehefrau vor sechs Jahren. "Es war beim Afternoon-Tee in der Britischen Botschaft in Wien. Herzogin Camilla hat mir gleich die Hand gereicht und erzählt, dass sie eine leidenschaftliche Gärtnerin ist und dass schon ihre Großmutter dasselbe Hobby hatte", erinnert sich der OÖN-Kolumnist.

"Sehr sympathisch"

Als er Charles dann noch erzählte, dass er selbst langjähriger und leidenschaftlicher Biogärtner sei, war die Sympathie sofort hergestellt. "Da gab es gleich jede Menge Übereinstimmung zwischen uns." Wohl auch deshalb, weil Karl Ploberger ein echter England-Fan ist und schon viele Gartenreisen auf die Insel organisiert hat. "Für mich ist Großbritannien das schönste Gartenland der Welt. Es gibt hier alleine 3700 Privatgärten, die ihre Tore für die Besucher öffnen."

Stets Pflichttermin: Highgrove, das Anwesen von König Charles, das er im Vorjahr sogar filmen durfte. Der König legt dort Wert auf naturnahe Gestaltung und baut unter anderem auch Kartoffel, Kohl und Karotten an. "Was mir an Charles so gefällt, ist, dass er eine klare Vorstellung von unserem Umgang mit der Erde hat. Nicht umsonst setzt er sich seit Jahrzehnten für Umwelt- und Klimaschutz ein. Hut ab!"

Die Krönung in den OÖN

Am Samstag, 6. Mai, findet die Krönung von Charles (74) in der Westminster Abbey in London statt. Das Interesse ist groß: Zigtausende Schaulustige werden in der Stadt erwartet – die ersten Royal-Fans haben bereits ihre Zelte entlang der Prozessionsroute aufgeschlagen. Die OÖNachrichten berichten ausführlich von den Feierlichkeiten – sowohl in der Zeitung als auch online auf nachrichten.at

