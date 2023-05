Was für ein Auftritt! Prinzessin Diana stellte ihren Ehemann in den Schatten

König Charles (74) war schon mehrere Male in Österreich – zuletzt im April 2017, als er mit seiner Frau Camilla (75) zu einem offiziellen Besuch in Wien geladen war. Damals war das Paar unter anderem in der K. u. K. Hofzuckerbäckerei Demel, wo ihnen gezeigt wurde, wie Apfelstrudel gemacht wird. Das Programm umfasste weiters ein Konzert der Wiener Philharmoniker (es war "wonderful"), eine Vorführung in der Hofreitschule sowie einen Besuch beim Heurigen.

Die größte Aufmerksamkeit erreichte Charles aber, als er im Frühjahr 1986 mit Prinzessin Diana in die Bundeshauptstadt kam. Medien berichteten vor allem von der "schönen und strahlenden Prinzessin" an seiner Seite: "Sie trug ein rotes Kostüm mit blauen Nadelstreifen, blauem breiten Gürtel und dazu passendem Hut, eine rote Handtasche und rote Schuhe. Der Prinz hatte als Reisekleidung einen grauen Anzug und einen blauen Trenchcoat gewählt. Die linke Hand trug er noch in einer Schlinge: Ein Finger, den er sich vor einigen Wochen bei Gartenarbeiten verletzt hatte, war noch verbunden", lautete damals der Bericht nach der Ankunft der beiden auf dem Flughafen Wien-Schwechat mit der Concorde.

2003 hat Charles zudem die Salzburger Festspiele besucht. Auch zum Skifahren kam der Monarch regelmäßig mit seiner Familie nach Österreich.

