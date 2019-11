"Aufklärung über Antisemitismus sollte in der Volksschule beginnen"

OÖNachrichten: Sind Sie besorgt wegen des erneut aufkeimenden Antisemitismus in Europa?

Herman: Nach dem Attentat von Halle an der Saale in Deutschland ist die Sorge in der Israelitischen Kultusgemeinde gewachsen. Zum Glück gab es keine Nachahmungstäter zum Attentat in Halle, wo es einem Zufall zu verdanken ist, dass es nicht 40 oder 50 Tote gab.

Wie kann man dem Antisemitismus begegnen?

Durch Aufklärungsarbeit. Die Aufklärung über Antisemitismus und Rassismus sollte schon in der Volksschule beginnen. Wir von der Kultusgemeinde haben mit dem Landeshauptmann und mit dem Landesschulrat darüber gesprochen. Bei älteren Menschen haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese bei Führungen in der Synagoge und in den Gesprächen mit uns durchaus von festgefahrenen Meinungen abrücken.

Hat es Sie geärgert, dass die Mehrheit der Linzer Stadtpolitik Stolpersteine zur Erinnerung an die Holocaust-Opfer ablehnte?

Die Diskussion war sehr emotional. Die Stadt tat zunächst nichts, obwohl die Kultusgemeinde in einem Gespräch dem Bürgermeister mitteilte, dass wir für Stolpersteine sind. Luger war dagegen, weil er nicht wollte, dass Menschen auf die Gedenktafeln treten. Er wollte etwas Spezielles. Dann geschah sieben Monate nichts. Wir wollten das Projekt eigentlich zur Reichspogromnacht 2018 vorstellen.

Was sagen Sie zum nunmehrigen Gedenkprojekt?

Ich bin sehr froh, dass die Entscheidung für permanentes Gedenken gefallen ist. Denn bisher hatte Linz kein Holocaust-Mahnmal.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at