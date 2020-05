Auf den sommerlichen Muttertag folgen Eisheilige

Höchsttemperaturen von 22 bis 26 Grad, Sonnenschein und nur wenig Wind. Mit einem frühsommerlichen Muttertag zeigt sich das Wochenende von seiner besten Seite. Doch kommende Woche kündigt sich ein Wettersturz an. Ab Dienstag haben dann die Eisheiligen das Wetter fest im Griff.

"Der Montag ist noch föhnig und mild. In der Nacht auf Dienstag wird es aber spürbar abkühlen. Die Temperaturen fallen im Vergleich zum Vortag um mindestens zehn Grad und schaffen es Dienstagvormittag nur selten über die Fünf-Grad-Marke hinaus", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Schneefallgrenze 1000 Meter

Die Eisheiligen Pankratius am Dienstag und Servatius am Mittwoch bescheren Oberösterreich eine Kaltfront mit arktischen Luftströmen ausgehend vom Nordpol und der Arktis. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 1000 Meter herab. Da der Boden allerdings noch zu warm ist, bleibt das Weiß nicht allzu lange liegen. Die Temperaturen klettern vormittags nicht über 7 Grad. Gerade im Mühlviertel steigt die Frostgefahr.

"Jetzt heißt es für Hobby- und Profigärtner "aufpassen". Beliebte Gartenpflanzen wie Gurken und Tomaten müssen unbedingt vor dem Temperatursturz geschützt werden", sagt Meteorologe Josef Haslhofer. "Entweder die Pflanzen werden zugedeckt oder ins Haus geholt. Die niedrigen Temperaturen samt vereinzeltem Frost tun den noch jungen Pflanzen gar nicht gut."

Trotz Sonnenscheins bleibt es am Dienstag und Mittwoch mit Höchsttemperaturen von 13 beziehungsweise 18 Grad kühl. "Ein Wetter, das überhaupt nicht zum Monat Mai passt, aber für die Eisheiligen typisch ist", sagt Haslhofer.

Am Mittwoch kann es in Teilen des Landes noch leicht frostig werden, ehe die Temperaturen am Nachmittag wieder leicht ansteigen, bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad wird das Wetter wieder milder.

Der dritte und letzte Eismann Bonifatius bringt am Donnerstag Erleichterung für alle Gärtner. Die Frostwahrscheinlichkeit sinkt stark. "Und ab Donnerstag passt das Wetter dann auch wieder zum Monat Mai", sagt Haslhofer. (mis)

