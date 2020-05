"Dann sind wir die Meteorolügner"

Immer, wenn Marcus Wadsak als Bub seinen Großvater Walter Köglberger in Steyr besucht hat, ist ihm aufgefallen, dass der Opa jeden Tag mehrmals die Daten seiner kleinen Wetterstation am Fensterbankerl penibel notiert hat. "Das hat mich fasziniert, da habe ich beschlossen, später einmal Meteorologe zu werden", sagt Wadsak, der seit sieben Jahren die Wetterredaktion des ORF leitet. Täglich werden 40 Minuten Wetter produziert, die Daten – unter anderem von der ZAMG, der Austrocontrol (Flugwetter), Satellitenbilder und Wettermodelle – fließen in seinem Wettercomputer zusammen. In den vergangenen Jahren ist die Wetter-Sendezeit ständig erhöht worden. "Weil es ganz einfach funktioniert. Denn Wetter ist Infotainment", sagt Wadsak. Die zweiminütige Hauptwettersendung nach der ZiB 1, die er alternierend mit Christa Kummer moderiert, rangiert in den täglichen Quotencharts des Senders stets unter den ersten drei.

2,5 Millionen Wetterseher

Die Corona-Krise bescherte dem Hauptabend-Wetter im ORF weitere Höchstwerte. Im April schauten im Schnitt 1,6 Millionen Menschen (Marktanteil 50 Prozent) zu, rund 600.000 mehr als im Vorjahr. An "guten Tagen" sahen bis zu 2,5 Millionen Österreicher die Wetterprognosen der heimischen Sender. Und das trotz der immer beliebter werdenden Wetter-Apps. Diese sieht Marcus Wadsak nicht als Konkurrenz: "Wir versuchen, Mehrwert ins Wetter hineinzubringen, klären auf über Sternschnuppen oder die Auswirkungen der großen Waldbrände von Tschernobyl auf das Wetter. Das sagt dir ja keine App und deshalb holen sich viele die Bestätigung dessen, was die App sagt, am Abend bei uns."

Beim Salzburger Privatsender Servus TV geht man bereits seit 2011 einen anderen Wetterweg. Täglich geht man hinaus ins Land, um von Almen, vor drohenden Gewitterwolken oder tiefverschneiten Landschaften das aktuelle Wetter nicht nur zu präsentieren, sondern auch zu erklären. Auf eine moderne Infografik wird großteils verzichtet, stattdessen kommt eine kleine Schreibtafel zum Einsatz, auf der jeweils ein Wetterphänomen veranschaulicht wird. Mit vier Minuten Sendedauer widmet Servus TV dem Wetter im Hauptabend (20.10 Uhr) die längste Zeitstrecke aller heimischen Sender. "Mit täglich rund 300.000 Sehern sind wir fast immer Tagessieger", freut sich Redaktionsleiter Sebastian Weber, ebenso wie Marcus Wadsak studierter Meteorologe.

Auch bei ATV schenkt man dem Wetter wieder mehr Bedeutung. Nach sieben Jahren Pause wird das Wetter jetzt wieder täglich (19.18 Uhr, Dauer 90 Sekunden) von Manuel Kelemen moderiert. Knapp 100.000 Menschen schauen im Schnitt zu. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1Puls4 sendet täglich 31 Wetterminuten.

Falsche Prognosen werden aufgrund der ausgefeilten Wettermodelle am Computer immer seltener. "Falls wir einmal danebenliegen, gibt es natürlich Kritik. Manche nennen uns dann Meteorolügner", plaudert Servus-TV-Wettermann Sebastian Weber aus dem Nähkästchen.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at