Auf dem Weg zum Einsatz: Rettungsauto in Unfall verwickelt

AUROLZMÜNSTER. Insgesamt sieben Verletzte gab es bei zwei Unfällen am Sonntagabend in Aurolzmünster. Ein 19-Jähriger krachte mit seinem Auto gegen einen Baum, vier Personen wurden verletzt. Im Stau vor der Unfallstelle wurde ein Rettungsauto in einen weiteren Unfall verwickelt. Dabei wurden drei weitere Personen verletzt.

Am Rettungsuato entstand schwerer Schaden. Bild: laumat

Der erste Unfall passierte am Sonntag gegen 20 Uhr auf der B143 in Aurolzmünster (Bezirk Ried): Ein 19-Jähriger geriet in einer leichten Rechtskurve auf der Schneefahrbahn auf die linke Fahnbahnseite, kam von der Straße ab und prallte ungebremst in einen Baum. Durch den Aufprall wurde die 20-jährige Beifahrerin erheblich verletzt. Auch der Lenker und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden verletzt. Nur ein 18-Jähriger blieb als einziger unverletzt. Die vier Verletzten kamen in das Krankenhaus nach Ried. Nach Angaben der Polizei waren die Reifen des Pkw nicht für die Verhältnisse geeignet: Sie unterschritten nicht nur die Mindestprofiltiefe für Winter- sondern auch jene für Sommerreifen.

Im Stau vor der Unfallstelle gab es einen zweiten Unfall mit einem Rettungsauto. Der 23-jährige Lenker wollte links an der Kolonne vorbeifahren, als plötzlich der letzte Pkw der Kolonne, gelenkt von einer 23-jährigen Fahrerin, unmittelbar vor dem Rettungsauto ausscherte und knapp vor dem Rettungsauto ebenfalls auf die linke Seite fuhr. Der Sanitäter versuchte noch, auf ein Feld auszuweichen, prallte dabei jedoch mit dem Auto nahezu ungebremst gegen den Pkw der Frau. Durch den Anprall wurde der Sanitätswagen in das Feld abgedrängt. Der Pkw der Frau wurde durch die Wucht des Aufpralles von der Fahrbahn geschleudert und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die 23-jährige Lenkerin wurde im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde von der Feuerwehr geborgen und dem bereits anwesenden Notarzt versorgt. Der Sanitäter und seine Beifahrerin (19) wurden leicht verletzt.

