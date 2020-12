Auch Oberösterreich verlängert kostenlose Corona-Tests

In Oberösterreich laufen die vom Bund veranlassten Massentests noch bis Montag. Doch für die anstehenden Feiertage und Familienfeierlichkeiten werde das Land als Service darüber hinaus an ausgewählten Standorten weitere freiwillige Schnelltests anbieten. "Wir wollen damit ein möglichst sicheres und vertrautes Weihnachtsfest ermöglichen", betonten der Landeshauptmann und seine Stellvertreterin.

Das Angebot soll die bestehenden Testmöglichkeiten bei Ärzten und Apotheken ergänzen. Über Details wie Standorte, Anmeldeprozedere und Startzeitpunkt werde noch informiert, hieß es.

Umterdessen hat sich auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Sonntagabend für permanente freiwillige Teststraßen ausgesprochen. Es sei eine neue Teststrategie erforderlich, nachdem die Zahl der Testwilligen bei den Massentests weit hinter den Erwartungen zurückbleibe. "Jetzt schon Stichtage für die nächsten Testungen festzulegen, grenzt an Realitätsverweigerung", sagte das Linzer Stadtoberhaupt.

Lunger hat für die Linzer Teststraße auch schon einen konkreten Standort im Auge. Das Linzer Design Center würde zu den Konditionen wie für die Massentests auch für eine Dauer-Teststraße zur Verfügung stehen, meinte der Stadtchef. "Damit könnten insbesondere Berufsgruppen, die besonders mit der Covid-Pandemie konfrontiert sind, oder auch andere besonders betroffene Bevölkerungsgruppen sich jederzeit testen lassen, wenn es notwendig erscheint", sagte der Bürgermeister.

Seit Beginn der Massentests in Oberösterreich haben sich mit Stand Sonntagnachmittag insgesamt 272.700 von 1,2 Millionen infrage kommenden Personen testen lassen. Bisher wurden 1.026 positive Ergebnisse bei dem Screening entdeckt. Das entspricht einer Rate von 0,38 Prozent.

Am Sonntag wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 658 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt gab es in Oberösterreich mit Stand Sonntagmittag 4.815 Infizierte. 641 Corona-Patienten befanden sich in den Spitälern auf der Normalstationen,121 mussten intensivmedizinisch behandelt werden.

Seit Samstag starben zehn Personen an Covid-19, zudem wurden dem Krisenstab noch fünf weiter zurückliegende Todesfälle nachgemeldet. Die Anzahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie betrug 926.