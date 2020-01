Altenpflege: Oberösterreich braucht 1600 zusätzliche Stellen

Mithilfe der im Vorjahr gestarteten „Pflegeoffensive“ des Landes habe um ein Drittel mehr Pflegepersonal als 2018 (insgesamt 650) gewonnen werden können. Diese Entwicklung soll nun weiter vorangetrieben werden, sagte gestern Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP).

Gelingen soll dies etwa durch eine „schrittweise“ Anhebung der Bezahlung und einer Verbesserung der „oft schwierigen Arbeitsbedingungen“. Auch brauche es eine seelische Betreuung des Personals, wie Gerstorfer sagte: „Wir müssen auf die Gesundheit der Pflegekräfte schauen, damit sie nicht vorzeitig aus dem Beruf ausscheiden.“

Wie dringend weiteres Personal benötigt wird, zeigen die Zahlen: Rund 86.000 Pflegebedürftige gibt es derzeit in Oberösterreich. Laut Prognosen steigt die Zahl in fünf Jahren um rund 7800, bis 2040 werden 125.000 Menschen pflegebedürftig sein (plus 46 Prozent).

Für den mobilen sowie den stationären Bereich würden daher laut Gerstorfer bis zum Jahr 2025 zusätzliche 1600 Stellen zu besetzen sein. Das Schließen dieser Lücke soll durch weitere kostenlose Ausbildungsplätze für Altenbetreuungsberufe gelingen. Dafür werden 44 Ausbildungslehrgänge für 1300 Personen angeboten, die aber meistens nicht voll belegt seien.

Auch der 2018 gestartete Lehrgang „Junge Pflege“ habe sich bewährt. Dieser ermögliche einen „sanften Einstieg in den Pflegeberuf vor dem 17. Lebensjahr. Die Absolventen des dreijährigen kostenlosen Lehrgangs können danach als Fach- und Diplomsozialbetreuer für Altenarbeit (FSBA) arbeiten. Im September beginnt der nächste Lehrgang im Bezirk Schärding, ein weiterer sei auch in Linz angedacht.