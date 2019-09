Alkolenker schlief während der Fahrt ein

Mit leichten Verletzungen wurde ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Samstag nach einem Verkehrsunfall in Seewalchen am Attersee ins LKH Vöcklabruck gebracht. Der Mann war auf der Seewalchner Landesstraße Richtung Seewalchen unterwegs, als er um 05:00 Uhr kurz einschlief. In einer starken Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Hinweiszeichen. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest verlief positiv. Dem 45-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.

