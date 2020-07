24-jährige Oberösterreicherin nach Raftingunfall gestorben

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstagnachmittag auf der Salza bei Palfau (Bezirk Liezen). Bei einer geführten Raftingtour prallte das Boot gegen einen Felsen und kippte um. Im Boot saßen die junge Frau aus Weißkirchen und zwei weitere Personen. Alle Insassen stürzten ins Wasser.

In der Folge sei das Boot von der Strömung gegen den Felsen gedrückt und die Frau unter dem Boot eingeklemmt worden. Die beiden anderen Bootsinsassen wurden laut Polizei abgetrieben und blieben unverletzt.

Die Frau konnte mit Hilfe der Besatzung eines weiteren, nachfolgenden Bootes nach ungefähr 15 Minuten mit einem Tau aus dem Wasser befreit werden. Die 24-Jährige wurde anschließend unter ständiger Reanimation ins Krankenhaus Amstetten geflogen. Danach kämpften die Ärzte dort um ihr Leben. Am Mittwochnachmittag wurde die junge Frau für tot erklärt, bestätigt die Polizei in Graz am Donnerstag.

