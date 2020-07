Der Medienrummel der vergangenen Tage rund um die Covid-infizierten Praktikanten ist einigen Hoteliers in St. Wolfgang zu heftig geworden. Viele verweisen derzeit für weitere Informationen an den Krisenstab, wollen zur aktuellen Buchungslage nichts sagen. Hinter vorgehaltener Hand ist von Stornierungen von bis zu 70 Prozent in einzelnen Häusern die Rede. Für das erfolgsverwöhnte St. Wolfgang ist dies mitten in der Hochsaison ein schwerer Schlag. Doch zumindest der Humor ist den Unternehmern noch nicht abhandengekommen: "Abstand halten ist in St. Wolfgang jetzt besonders leicht geworden", sagt eine Touristikerin und verweist darauf, dass der Ort jetzt Corona-sicher sei.

Ähnlich sieht dies Roland Ballner, der Inhaber des Vier-Sterne-Hotels Cortisen. "St. Wolfgang ist jetzt einer der sichersten Orte. Wir hatten 1200 Tests und eine Quote von weniger als fünf Prozent." Er sei einer der Glücklichen, bei denen die Tests der Mitarbeiter zu hundert Prozent negativ ausgefallen seien. Das Cortisen führt wie rund 30 andere Betriebe rund um den Wolfgangsee seit Wochen schon die freiwilligen Tests durch, die alle fünf bis sieben Tage stattfinden.

Wirtschaftlich scheint das Cortisen mit einem blauen Auge davonzukommen. Das Haus habe 64 Betten, aktuell seien 51 davon belegt. "Normalerweise wäre ich um diese Zeit ausgebucht." Es gebe immer wieder Stornos, die Zimmer blieben aber vor allem am Wochenende nicht lang leer.

Schlimm getroffen hat Corona das Eventresort Scalaria am Wolfgangsee. Mit dem Lockdown und dem Veranstaltungsverbot brach praktisch die Geschäftsgrundlage weg. Rasch sattelte man auf Individualtouristen und Ferienhotel um, sodass man bis zum vergangenen Wochenende, an dem der Cluster bekannt wurde, "mehr oder weniger voll" war, teilt der gemeinsame Pressesprecher etlicher Betriebe der Region mit. Rund 15 Prozent der Gäste reisten wegen des Clusters ab, aber es kämen auch wieder Buchungsanfragen herein, heißt es. "Die Betriebe sind zuversichtlich, dass das Virus in Sankt Wolfgang kein Stammgast ist" und dass weiter Interesse der Gäste an der Region bestehe.

Wie in anderen Gegenden auch dürften sich die Touristen zuletzt nicht mehr so streng an Abstands- und Mundschutzregeln gehalten haben. "Wir hofften auf Eigenverantwortung", sagt der Betriebsleiter von Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt, Mario Mischelin. Seit Sonntag kontrolliert sein Unternehmen aber wieder strenger, ermahnt Gäste und schließt sie nötigenfalls von der Fahrt aus. Dabei ist es seit den Cluster-Meldungen leichter geworden: Die Zahl der Fahrgäste habe sich mehr als halbiert.

Der Chef des Wolfgangsee-Tourismus, Hans Wieser, bestätigt Stornierungen und vorzeitige Abreisen. Privatquartiere und Campingplätze seien kaum betroffen. Er unterstreicht, dass für die Gäste geringe Gefahr bestehe, weil es sich um einen "Freizeit-Cluster" handle, in dem die Tourismusmitarbeiter sich untereinander angesteckt hätten. Die Stimmung unter den Hoteliers sei zuversichtlich, "die Saison ist noch nicht gelaufen". Sie könne noch ganz passabel werden, wenn die Aufregung um den Cluster erst einmal abgeklungen sei.

Drei Fragen an Roland Ballner, Inhaber des Vier-Sterne-Hauses Cortisen am Wolfgangsee. Er gehört zu den Hoteliers, die die freiwilligen Corona-Tests durchführen und hat bis jetzt keine Infizierten.

Zuerst der Lockdown, jetzt der Corona-Hotspot. Ist diese Saison überhaupt noch zu retten?

Das hat beides natürlich nicht gut getan. Auch das Wetter im Juni und Juli war sehr durchwachsen, ansonsten hätten wir schon ein Supergeschäft gemacht. Mit einem guten Herbst lässt sich aber sicher noch einiges wettmachen. Falls bis dahin die Gäste wieder kommen wollen. Was macht Sie zuversichtlich?

St. Wolfgang ist jetzt einer der sichersten Orte in ganz Europa. Wir hatten 1200 Tests und eine Quote von weniger als fünf Prozent. Wir beschönigen hier nichts, aber wir haben uns in St. Wolfgang auch nichts vorzuwerfen: Wir haben von Anfang an offen mit den Behörden zusammengearbeitet. Wie bewerten Sie den Imageschaden für St. Wolfgang?

Der ist entstanden, da brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn wir weiter rasch und transparent handeln, können wir zu einem Vorbild für sicheres Reisen werden und kommen mit einem blauen Auge davon.

Alle Tests ausgewertet

Zumindest kurz war gestern in St. Wolfgang ein Hauch von Erleichterung zu spüren. Der Cluster in der Tourismusgemeinde hatte sich auch nach den verbliebenen 38 von insgesamt 1183 Auswertungen der umfangreichen Corona-Tests nicht mehr ausgeweitet.

Die Zahl der Infizierten blieb Dienstagabend bei 62. Im Ort sind 18 Betriebe betroffen, in den Nachbargemeinden St. Gilgen und Strobl sind es drei. Dort begann man gestern mit umfangreichen Testungen: Alle Praktikanten von Tourismusbetrieben in den zwei Salzburger Gemeinden sollen getestet werden. „Die Maßnahme dient als Vorsorge, um eine mögliche weitere Verbreitung einzudämmen“, sagte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP).

Auch in St. Wolfgang wurden gestern neue Maßnahmen getroffen: Alle Mitarbeiter der aktuell betroffenen Betriebe sollen in den kommenden zehn Tagen noch einmal getestet werden. Für Gäste, die ab 15. Juli in St. Wolfgang ihren Urlaub verbracht haben, wurde eine neue Hotline (06138/8003) ins Leben gerufen.

„Zu wenig Informationen“

Zumindest drei Urlauber, die St. Wolfgang besucht hatten, sind mittlerweile positiv getestet worden. Darunter, wie berichtet, eine Frau aus Linz. Auch ein Soldat der Schwarzenbergkaserne in Salzburg ist in Zusammenhang mit dem Cluster in St. Wolfgang erkrankt. Markus Senn, Mitglied einer Reisegruppe aus Wien und Niederösterreich und SP-Gemeinderat in Trumau (Bezirk Baden), berichtete in den sozialen Medien von einem positiven Fall in seiner Gruppe – und sparte dabei nicht mit Kritik. Es habe bei seinem Aufenthalt, der bis vergangenen Sonntag andauerte, keine aktive Information an die Gäste gegeben. „Darüber gesprochen wurde in St. Wolfgang bereits am Donnerstag. Erfahren habe ich es aber erst am Freitag. Und das nur über die Medien“, sagt Senn im OÖN-Gespräch. Die Gruppe von elf Personen sei auf vier unterschiedliche Hotels aufgeteilt gewesen. „Niemand vom Personal hat uns informiert. Wir haben uns dann freiwillig testen lassen. Eine Person war positiv“, sagt Senn.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verteidigte gestern die Vorgangsweise der Behörden. Das Kontaktpersonenmanagement habe funktioniert, deshalb sehe er auch kein Problem darin, dass es zu keinen Hotelschließungen kam.

