Ab Donnerstag anhaltend sonnig und angenehm

Nach einem eher milden Wochenstart am heutigen Montag bleibt es bis Mittwoch wechselhaft, in der zweiten Wochenhälfte gibt es landesweit deutlich mehr Sonne und angenehmere Temperaturen. "Ab Donnerstag sollten sich zumindest ein paar schöne Tage am Stück ausgehen, bei Temperaturen um 15 Grad", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei Geosphere Austria. Heute wechseln sonnige Abschnitte mit Wolken, über den Niederungen liegen am heutigen Montag gebietsweise Nebel- und Hochnebelfelder.

Am Vormittag ziehen zudem recht dichte Wolken durch, für das Inn- und Mühlviertel ist mit etwas Regen zu rechnen. Um die Mittagszeit sollte sich die Sonne durchsetzen. Es ist leicht föhnig, die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad. Bereits am Dienstag überwiegen wieder die Wolken, zeitweise regnet es mit Schwerpunkt in den südlichen Landesteilen. Nach Norden hin fällt weniger Regen, am Nachmittag sind auch längere trockene Phasen in Aussicht. Das besonders stürmische Wetter vom Wochenende ist zwar Geschichte, aber der Wind frischt am Dienstagnachmittag erneut auf – mit Böen bis zu 60 km/h. Relativ windig und ungemütlich verlaufen dürfte auch der Mittwoch. Der Vormittag bleibt noch weitgehend niederschlagsfrei, ab Mittag ziehen allerdings dichtere Wolken und Schauer durch, die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 500 Meter. Lebhafter Westwind erreicht bis zu 50 km/h, die Höchstwerte liegen bei acht Grad. Erst gegen Abend lockert es abseits des Berglands auf.

Am Donnerstag bleibt es zwar noch stellenweise windig, die Temperaturen beginnen aber zu steigen. "Dienstag und Mittwoch sind die wettermäßigen Tiefpunkte der Woche. Es wird eher ungemütlich, windig, feucht und kühl. Ab Donnerstag sollte es deutlich angenehmer werden – bei Temperaturen um 15 Grad am Freitag und Samstag, eventuell auch noch am Sonntag", sagt Meteorologe Ohms.

