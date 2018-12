Zwei Raubüberfälle zur gleichen Zeit: Opfer mit Waffen und Schlagstock bedroht

WELS. Bei zwei Raubüberfällen sind am Montag ein 41-Jähriger sowie ein 18-Jähriger in Wels von vorerst unbekannten Tätern mit einer Faustfeuerwaffen bzw. unter Vorhaltung eines Schlagstockes zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden.

Maskierte Täter bedrohten 18-Jährigen Bild: colourbox.de

Beide Überfälle ereigneten sich gegen 21 Uhr: In der Bahnhofsstraße wurde ein 41-jähriger syrischer Asylerber aus dem Bezirk Linz-Land von den vier Tätern bedroht. Die Unbekannten dürften den Mann zuvor dabei beobachtet haben, als er mit den Tageseinnahmen von einem Weihnachtsstand zum Bahnhof ging und folgten ihm. Sie sprachen den 41-Jährigen an und hielten ihm eine Faustfeuerwaffe an die linke Hüfte. Samt des erbeuteten Bargeldes flüchteten die Vier anschließend Richtung Bahnhof.

Wenig später kam es dann zu dem nächsten Vorfall, als zwei unbekannte und maskierte Täter einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung beim Geld-Abheben vom Bankomat beobachteten. Nachdem der 18-Jährige die 20 Euro einsteckte, folgten ihm die Täter und zwangen ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Schlagstockes zur Herausgabe des Bargeldes und des Mobiltelefons. Das Opfer gab ihnen schließlich das Geld, nicht aber sein Handy. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. In beiden Fällen verliefen die Fahndungen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema