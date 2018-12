Raubüberfälle in Wels: Zwei Jugendliche festgenommen

Eigentlich wollte Ich nichts dazu schrieben.



Jedoch Ihren Realitätsverlust,

Verklärung der Vergangenheit Wels muss

Ich widersprechen.



In 70/80/90ern wurden viele Welser straffällig.

Diese Delikte wirken sich in derer Bildung, Meinung und Wahlverhalten aus.



Weil die nichts mehr zu verlieren haben.

Jedoch wenns was anstellen wieder ins Gefängnis

kommen, wurden diese Welser Autochtonen Bürger ruhig

gehalten.



Sie waren anscheinend in 80ern nie in

Welser Tenne beim Traunpark Fischergasse.



Da war Schusswaffengebrauch und Messerstechereien zwischen Österreichern jedes Wochenende vorhanden.



City Discothek Innenstadt war ein bisserl "Braver".



Mär es gab keine Verbrechen ist ein totaler Verdrängungs Wetttbewerb von FPÖ Wählern meistens derer Vergangenheit.



Waren genug dieser vorbestraften Welser in meiner Videothek.



Anscheinend verleugnen Sie Ihre Welser Vergangenheit.

Warum auch Immer.



War viel unterwegs und hab alles gesehen.

War gsd. nie dabei als Verbrecher.