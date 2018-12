Wie aus Schachteln und Papier Kunstwerke werden

GMUNDEN. Handwerkskunst lockt zum Schlösser Advent an den Traunsee.

Kerstin Wenzel mit ihrem Partner Herbert Schuh Bild: Wolfgang Spitzbart

Witzige Winterhühner, Kalligraphien, künstlerisch verzierte Schachteln: Die Auswahl am Stand von Kerstin Wenzel ist vielfältig. Sie ist eine von zahlreichen Ausstellern, die ihre Handwerkskunst beim Traunsee Schlösser Advent in Gmunden zeigen.

Am Wochenende öffnet der von den OÖNachrichten unterstützte Markt für heuer zum letzten Mal im See- und Landschloss Ort in Gmunden seine Pforten. Im stimmungsvollen Rahmen gibt es dort traditionelle Handwerkskunst zu sehen, vom Krippenschnitzer bis zu Holzspielsachen, von bestickten Kugeln bis zur Stoffmalerei. Auch weihnachtliche Musik sowie regionale Schmanckerl werden geboten.

Kerstin Wenzel ist an allen vier Marktwochenenden dabei. "Wir arbeiten mit verschiedenen Künstlern zusammen, mit denen wir Papiere kreieren. Daraus machen wir unsere Schachteln, Karten und Geschenksverpackungen", sagt die 47-Jährige. Sie stammt aus der Gegend von Frankfurt am Main und lebt seit zwei Jahren in Gmunden. "Wir haben hier eine kleine Werkstatt, und da stellen wir das alles her."

Auf die Idee, aus Schachteln und Papier wahre Kunstwerke erstehen zu lassen, kam sie vor fünf Jahren über ihren Lebenspartner Herbert Schuh: "Er ist gelernter Buchbinder, und da ich immer schon gerne mit Papier gearbeitet habe, ist das daraus entstanden. Wir haben es aufleben lassen, alte Sachen mit neuen Designs zu versehen."

Wenzels Kreationen sind übrigens auch abseits des Traunsee Schlösser Advents erhältlich, allerdings in keinem Geschäft. Tel. 0664 / 5809507.

Der Traunsee Schlösser Advent im See- und Landschloss Ort in Gmunden hat am Freitag, 14. Dezember, von 13 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag (15./16. Dezember) von 11 bis 19 Uhr offen.

