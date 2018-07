„Wer das Leben von anderen aufs Spiel setzt, ist in höchstem Maße verantwortungslos“

LINZ. Die häufigste Unfallursache im Straßenverkehr sind Ablenkungen durch das Smartphone und durch andere Zeitvertreibe. Workshops und eine Plakatkampagne des Landes Oberösterreich sollen nun das noch wenig ausgeprägte Bewusstsein schaffen, am Steuer die Finger vom Handy und anderen Dingen, die ablenken, zu lassen.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), ASFINAG Vorstandsdirektorin Karin Zipperer und Othmar Thann, Direktor der Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) Bild: Land OÖ/Pree

"Rasieren und Schminken während der Fahrt ist noch das Harmloseste. Wir haben auch schon erlebt, dass Fahrzeuglenker ihr Kind am Beifahrersitz trocken legten, ohne anzuhalten, sich die Zehennägel lackierten oder sogar Suppe und Kaffee am Steuer kochten“, sagte Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) am Montag bei einer Pressekonferenz in Linz über die Folgen von Ablenkung und Unachtsamkeit auf österreichischen Straßen.

Seit 2013 haben sich die Verkehrsunfälle aufgrund von Ablenkungen, wie dem Smartphone, dem Navigationsgerät oder anderen Zeitvertreiben am Steuer, mehr als vervierfacht. „Die Ablenkung im Straßenverkehr wird stark unterschätzt und gehört zu den häufigsten tödlichen Unfallursachen in Österreich, sagte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).

"Blindflug ist erschreckend"

Täglich werden in Oberösterreich 151.000 Telefonate ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt geführt und mehr als 33.000 Textnachrichten geschrieben. Für einen Fahrzeuglenker, der mit dem Handy hantiert, erhöht sich das Unfallrisiko dabei um das Fünffache. Ein mit dem Schreiben von SMS abgelenkter Autofahrer braucht bis zu fünf Sekunden länger, um auf Gefahren zu reagieren. Damit steigt das Unfallrisiko sogar um das 23-fache.

„Wer das Leben von anderen aufs Spiel setzt, ist in höchstem Maße verantwortungslos“, sagte Karin Zipperer, ASFINAG-Vorstandsdirektorin. Die Konzentration eines Autofahrers, der sich während der Fahrt mit dem Handy beschäftigt, könne mit der eines alkoholisierten Lenkers mit 0,8 Promille verglichen werden.

Bereits bei einer Ablenkung von nur drei Sekunden werden bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern rund 42 Meter zurückgelegt, bevor überhaupt ein Bremsvorgang eingeleitet werden kann. „Die Zeit, die heutzutage im Blindflug zurückgelegt wird, ist besonders erschreckend. Deswegen wurde gemeinsam mit der ASFINAG die Kampagne „Hallo-Leben“ gestartet“, sagte Steinkellner. Von 23. Juli bis 23. September werden insgesamt 167 Bogenplakate an 68 verschiedenen Standorten in ganz Oberösterreich auf die Wichtigkeit von aufmerksamem Fahrtverhalten hinweisen.

Kostenlose Workshops für 15- bis 19-jährige Jugendliche

Denn strengere Konsequenzen seien keine Lösung. „Mit Strafen alleine kommen wir hier nicht durch. Es ist eine Frage der Bewusstseinsbildung“, sagte Thann vom KFV. Autofahren dürfe keine Nebentätigkeit sein, auch Fußgänger tragen als Verkehrsteilnehmer eine große Verantwortung. Laut Thann steige der Anteil der abgelenkten Fußgänger im Straßenverkehr kontinuierlich. 240 Unfälle mit Fußgehern ereigneten sich in Oberösterreich 2016 durch Ablenkungen, zwei davon endeten tödlich.

Gemeinsam mit dem KFV startete das Land Workshops an Schulen, um das Bewusstsein für Ablenkungsunfälle zu steigern. Für Steinkellner ist es das Ziel der Workshops, die Kompetenz von Jugendlichen zu stärken, wie sie mit Ablenkungen richtig umgehen sollen.

Die Workshops werden kostenlos für Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren angeboten. Unter der E-Mail-Adresse aktionen@kfv.at können sich interessierte Direktoren und Lehrer anmelden.

