Verschwundene Polizeiwaffe wieder aufgetaucht

SATTLEDT. Das kuriose Verwirrspiel um eine verschwundene Polizeidienstwaffe scheint gelöst: Wie die OÖN erfuhren, wurde die "Glock 17" sowie eine weitere Dienstwaffe am Dienstag bei einer Hausdurchsuchung gefunden. Die Polizei gibt dazu heute, Mittwochmittag, eine Pressekonferenz.

Anfang Oktober wurde die Glock 17 dem unbekannten "Polizisten" übergeben - und seither nicht zurückgebracht. (vowe) Bild: Weihbold

Christian Grufeneder vom LKA Oberösterreich bestätigte am Mittwoch den OÖN den Ermittlungserfolg.

Eine Frau aus dem Bezirk Linz-Land soll die Waffen bei sich zuhausegehabt haben, hieß es. Die bei einer externen Firma angestellte Reinigungskraft war in der besagten Polizeiinspektion in Sattledt tätig. Der Polizist, der bis zuletzt angab, die Waffe an einen fremden Kollegen "verborgt" zu haben, bleibe aber nach wie vor bei seiner Version.

Der Vorfall, der sich wie berichtet vor zwei Monaten in einer Polizeidienststelle abgespielt haben soll, hatte nicht nur in Polizeidienstkreisen Kopfschütteln ausgelöst: Wie berichtet, hatte der diensthabende Polizist, der aus dem Bezirk Wels-Land stammt und mit 30 Dienstjahren als sehr erfahren gilt, später gegenüber Ermittlern angegeben, die Waffe einem Polizeikollegen für einen "sehr gefährlichen Einsatz" geliehen zu haben. Der Mann sei auf dem Posten aufgetaucht und habe um eine Waffe gebeten. Diesem Wunsch sei der Beamte prompt nachgekommen: Ohne einen Dienstausweis zu verlangen, sei er kurzerhand in den versperrten Waffenraum der Dienststelle gegangen, griff sich die Glock eines gerade urlaubenden Kollegen und händigte diese dem "zwischen 30 und 50 Jahre" alten Mann aus. Der Vorfall war dann erst aufgefallen, als der Kollege aus dem Urlaub zurückkehrte und seine Waffe suchte.

Dass dabei auch eine zweite Waffe abhanden gekommen ist, hatten die Beamten aus ermittlungstechnischen Gründen unter Verschluss gehalten.

Bei einer Pressekonerenz heute Mittag sollen weitere Details zu dem kuriosen Vorfall bekannt gegeben werden.

