Seilbergung: Schüler überschlug sich im steilen Gelände

ST. LORENZ. Mit einem Bergeseil wurde am Dienstag ein 15-Jähriger vom Almkogel geborgen. Der Schüler hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt.

(Symbolbild) Bild: Wolfgang Spitzbart

Der 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land stieg am Morgen gemeinsam mit seinen Eltern über den Normalweg zum Almkogel am Mondsee auf. Beim Abstieg stolperte er gegen 10:40 Uhr über eine Wurzel, stürzte und überschlug sich mehrmals im steilen Gelände. Durch den Sturz erlitt er Verletzungen im Bereich des Rückens, des Kopfes und am Knie. Da er ohne Hilfe nicht mehr absteigen konnte, setzte sein Vater einen Notruf ab.

Männer des Bergrettungsdienstes stiegen zur Unfallstelle auf und leisteten Erste Hilfe. Der Junge wurde schließlich mittels Seilbergung von der Besatzung des Notarzthubschraubers C 6 gerettet und ins UKH Salzburg geflogen. Im Einsatz standen acht Mann des Bergrettungsdienstes Mondseeland und ein Alpinpolizist.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema