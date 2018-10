Reh stand auf Straße: 55-Jähriger starb bei Motorradunfall

PIBERBACH. Ein Reh auf der Straße war die Ursache für einen tödlichen Verkehrsunfall am Samstag. Der 55-jährige Lenker starb, sein Mitfahrer (14) wurde schwer verletzt.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Der 55-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1372 in der Ortschaft Weifersdorf in Richtung Schiedlberg. Auf dem Sozius fuhr ein 14-jähriger Schüler aus Wels mit.

Am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte das Motorrad mit einem die Fahrbahn querenden Reh, der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er fuhr in der Kurve geradeaus, kam über eine ca. zwei Meter hohe Böschung in ein Feld ab und stürzte nach ca. 100 Meter Fahrt.

Zwei Männer, die bei einem nahegelegenen Bauernhof Arbeiten durchführten und den Unfall gehört hatten, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 55-jährige Lenker noch am Unfallort. Der Notarzt stellte um 18:39 Uhr den Tod fest.

Der 14-Jährige erlitt beim Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C10 in den MedCampus III geflogen. Er liegt auf der Intensivstation, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Angehörigen wurden vom KIT des Roten Kreuzes betreut.

Am Motorrad entstand Totalschaden. Das Reh, das beim Unfall in zwei Hälften gerissen wurde, wurde vom zuständigen Jäger abgeholt.

Bereits am Freitag war es im Salzkammergut zu einem tödlichen Unfall gekommen.

