Polizei warnt vor Einbrüchen in der Dämmerung

LINZ. Wegen der früh einsetzenden Dämmerung haben Einbrecher derzeit Hochsaison. Die Zahl der Einbrüche sei in der vergangenen Wintersaison zwar zurückgegangen, so die Polizei. Dennoch sei die Gefahr, Opfer eines Einbruchs zu werden, jetzt deutlich höher als im Sommer.

Polizei im Einsatz Bild: vowe

Von Oktober bis März schlagen die Täter in der einsetzenden Dämmerung zwischen 16 und 21 Uhr besonders häufig zu. Die Wohnhäuser sind meist gut an Hauptverkehrsverbindungen angebunden und ermöglichen den Tätern eine rasche Flucht, so die Polizei. Siedlungsgebiete mit schwer einsehbaren Grundstücken und ebenerdig gelegene Wohnungen stehen demnach besonders im Fokus.

Wie gehen die Täter vor?

Die Einbrecher versuchen zumeist durch das Aufzwängen von Terrassentüren und gartenseitig gelegenen Fenstern, Türen oder Kellerzugängen in das Objekt einzudringen. Dabei nutzen sie meist einfache Hilfsmittel und brechen mit einem Schraubenzieher oder einer Zange schlecht gesicherte Türen oder Fenster auf.

Was kann man tun?

Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe sind enorm wichtig, so die Polizei. Eine Vertrauensperson, die bei Abwesenheit nach dem Rechten sieht und den Postkasten entleert, leistet wertvolle Dienste. Wer Verdächtiges beobachtet, soll die nächste Polizeidienststelle kontaktieren oder im Notfall die Nummer 133 wählen. Außerdem gilt es, Folgendes zu beachten:

- Zeichen der Abwesenheit, etwa leere Briefkästen, vermeiden

- Fenster, Terrassen- und Balkontüren schließen

- Sichtschutz vermeiden, der dem Täter ungestörtes Einbrechen ermöglicht

- Wegräumen, was den Tätern die Arbeit erleichtern könnte.

- Hochwertige Schlösser und Zylinder einbauen

Was kann man tun, wenn der Täter schon anwesend ist?

- Den Eindruck erwecken, man sei nicht allein, etwa rufen:„Helmut, hörst du das?“

- Licht aufdrehen

- dem Täter die Flucht ermöglichen, sich nicht in den Weg stellen

- das Haus verlassen und auf der Straße auf die Polizei warten

- jede Konfrontation vermeiden

- möglichst viele Details zur Person merken

- sofort den Polzeinotruf wählen

Dank intensiver Maßnahmen sei die Zahl der Einbrüche im vergangenen Jahr zurückgegangen, so die Polizei: Von November 2017 bis Anfang Februar 2018 gab es laut Bundeskriminalamt in Österreich um 300 oder 16,7 Prozent weniger Einbrüche als in der Saison zuvor. 2017 wurde in insgesamt 5194 Wohnungen und Häuser eingebrochen. Bei vier von zehn dieser Fälle blieb es allerdings nur beim Versuch. „Einbrecher können durch meist sehr einfache Sicherungsmaßnahmen gut abgeschreckt werden“, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

