Polizei erwischte die nächste Bankomat-Bande

WIEN/LINZ. Sechs Moldawier begingen eine ihrer "Blitztaten" auch in St. Stefan am Walde.

Die Täter gingen immer nach dem gleichen Strickmuster vor. Bild: APA/LPD NÖ

Erst in der Vorwoche hebelte die Polizei in Oberösterreich eine rumänische Bankomat-Bande aus, 14 Fälle sollen auf das Konto dieser Diebe gegangen sein. Jetzt waren die Beamten aus Niederösterreich erfolgreich. Die Täter – sechs Moldawier – dürften auch in unserem Bundesland aktiv gewesen sein. Den Männern werden insgesamt fünf vollendete sowie vier versuchte Bankomat-Einbruchsdiebstähle in Österreich angelastet. In Summe soll sich der Schaden auf rund 300.000 Euro belaufen. Alle sechs Beschuldigten wurden im Ausland festgenommen und werden nach Österreich überstellt.

Der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, Omar Haijawi-Pirchner, bezeichnete gestern die Vorgehensweise der Bande als "Blitztaten". "Das waren extrem vorbereitete Handlungen, die alle gleich geplant wurden und abgelaufen sind."

Fünf der Festnahmen erfolgten in Slowenien, eine in Tschechien. Erstmals auf die Spur gekommen waren die Ermittler dem Sextett nach einem versuchten Diebstahl eines Bankomaten in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) am 15. November. Die Moldawier waren dabei mit angemieteten Fahrzeugen von Tschechien nach Österreich gekommen.

Festnahme in Slowenien

Zur ersten Festnahme kam es nach einem Bankomat-Einbruch in Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) in Kärnten am 3. Dezember. Vier maskierte Männer flüchteten demnach mit unbeleuchteten Fahrzeugen über die Staatsgrenze nach Slowenien. Einer der Täter wurde bei der Alarmfahndung, die unter Einbindung des Einsatzkommandos Cobra sowie des Polizeihubschraubers "Libelle" erfolgt war, in Slowenien festgenommen. Gleich vier Festnahmen erfolgten am 4. Dezember.

Derzeit weisen alle Fakten darauf hin, dass die Männer auch in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach) einen Bankomaten gestohlen haben.

