Massenschlägerei am Linzer Hauptbahnhof

Es reicht,

Ich war früher echt tolerant, und ich bin weiterhin kein Freund dieser FPÖ, aber es reicht:



Diese Typen- sobald sie irgendwie straffällig werden oder in einer Schlägerei verwickelt sind:

Sofort ab in den Zug oder Flieger in Richtung deren Herkunftländer!

Und nicht auf unsere Kosten in unseren Krankenhäuser verwöhnen!