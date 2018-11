Lenker bei Überschlag aus Pkw geschleudert

SCHIEDLBERG. Schwer verletzt wurde am Montagabend ein Autofahrer (59), der mit seinem Wagen von der Sierninger Straße abkam.

Der 59-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war gegen 17:40 Uhr mit seinem Auto Richtung Sierning unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam das Fahrzeug in Schiedlberg, in der Nähe der Kreuzung mit der Alte-Wein-Straße, links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf einem Feld auf dem Dach liegen. Der Lenker, der keinen Führerschein besitzt, wurde aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Er wurde von Unfallzeugen erstversorgt und danach mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Fahrzeugbergung. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle rund eine dreiviertel Stunde für den Verkehr gesperrt.





