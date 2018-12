Lastwagen blieb in Bahnunterführung stecken

HAID. Ordentlich verschätzt hat sich Mittwochabend ein Lkw-Lenker in Haid bei Ansfelden. Er blieb mit seinem Sattelfahrzeug in einer Bahnunterführung stecken.

Bild: Foto Kerschi

"Das wird sich schon ausgehen", dachte sich Mittwochabend ein Lkw-Lenker, als er in Haid bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) mit seinem Fahrzeug in eine Unterführung der ÖBB-Bahnstrecke einfuhr. Das Sattelfahrzeug war aber deutlich zu hoch. In der 3,3 Meter hohen Bahnunterführung verkeilte sich der Lastwagen, der Lenker konnte weder vor noch zurück.

Die Freiwillige Feuerwehr Ansfelden rückte mit 10 Mann aus, um das Fahrzeug aus der Unterführung zu befreien. Der Bahnbetrieb musste für eine Stunde eingestellt werden, auch die Traunuferstraße wurde gesperrt. Der Lkw wurde nach der Bergung abgeschleppt. An der Unterführung entstanden keine Schäden.

