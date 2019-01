Gosau nicht mehr erreichbar, Bad Ischl nur noch über Umwege

LINZ. Wegen Lawinengefahr ist Gosau ab Mittwochnachmittag nicht mehr erreichbar. Sämtliche Zufahrtstraßen werden ab 17 Uhr geschlossen, sowohl von Oberösterreich als auch von Salzburg. Bad Ischl ist seit Vormittag nur noch über Umwege erreichbar.

Dieses eindrucksvolle Bild schickte uns WhatsApp-Userin Katja aus Gosau. Bild: privat via WhatsApp

Die Feuerwehren sind wegen des Winterwetters weiterhin im Großeinsatz. Am Mittwochnachmittag hat die Lawinenwarnkommission entschieden, die Pass Gschütt Straße (B166) aus Sicherheitsgründen zu schließen.

Auch Bad Ischl ist seit den Morgenstunden schwer zu erreichen. "Das wird sicherlich bis zum kommenden Wochenende so bleiben", sagte Alois Lüftinger von der Straßenmeisterei Gmunden. Eine Umleitung wurde über die A1 eingerichtet.

Diese führt über die Anschlussstelle Schörfling und Seewalchen über die B152 Seeleiten Bundesstraße. Seit Wochenbeginn ist die B145 zwischen Ebensee und Bad Ischl bereits gesperrt. "Das Problem in Ebensee ist weiterhin eine drohende Lawine, die abzugehen droht", sagt Lüftinger.

Diese müsste mit Hilfe eines Hubschraubers aktiv ausgelöst werden, dieser könne aber derzeit aufgrund der geringen Sicht und des Nebels nicht fliegen. "Er müsste so tief wie möglich fliegen, damit die Rotorblätter die Schneemassen in Bewegung bringen." Sollte dies nicht bald gelingen, müsste eine Lawinensprengung durch das Bundesheer in Erwägung gezogen werden.

Video: Alois Lüftinger, Dienststellenleiter Straßenmeisterei Gmunden, über das Schneechaos

Zahlreiche Feuerwehreinsätze und zwei Hotspots

Schneefall, glatte Fahrbahnen sowie umgestürzte Bäume halten weiterhin zahlreiche Feuerwehren im Land in Atem. Die Feuerwehren sind wegen des Winterwetters im Großeinsatz. Allein heute mussten 65 Feuerwehren 74 Einsätze abarbeiten. „Schwerpunkte sind das obere Mühlviertel und das Salzkammergut“, sagt Erwin König von der Landeswarnzentrale. Die Feuerwehren müssen vor allem Straßen von umgestürzten Bäumen, die die Last des Schnees nicht mehr aushielten, befreien und Autos und Lastwagen befreien, die hängenblieben.

Unmittelbar nach Aufnahme dieses Fotos stürzte dieser Baum im Marktgebiet von St. Leonhard bei Freistadt auf die L1472. "Trotz nachfolgender Sperre benützten einige unvernünftige Autofahrer trotzdem die Straße", hieß es bei der FF St. Leonhard bei Freistadt. (Foto: FF)

"Wälder in höheren Lagen meiden"

Im Bezirk Urfahr-Umgebung wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Wälder in höheren Lagen ab einer Seehöhe von etwa 600 Metern zu meiden, da die hohe Schneelast Äste brechen oder ganze Bäumen umstürzen lassen kann. Auch Waldrandzonen und die Nähe zu hängenden oder gebogenen Bäumen sind zu meiden, heißt es in einer Aussendung der Bezirkshauptmannschaft. Weitere Informationen über die Lage im Mühlviertel, wo auch einige Schulen geschlossen wurden, lesen Sie hier.

Video: In Oberösterreich sind dutzende Straßen gesperrt, weil immer wieder Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. ORF-Reporter Robert Fürst berichtet aus Bad Leonfelden.

Im ganzen Land sind rund 50 Straßen und drei Pässe gesperrt. Auch im regionalen Busverkehr kommt es durch die Witterung und die Straßensperren zu Verspätungen und Ausfällen, teilte der OÖVV am Mittwoch mit. "Wir bitten unsere Fahrgäste um Verständnis für die aktuelle Situation und um Geduld bei etwaigen Verspätungen" so Klaus Wimmer, OÖVV Pressesprecher. Fahrgäste sollten sich auf der Website des OÖVV über die aktuelle Situation auf der Strecke informieren.

Im Folgenden eine Übersicht über einige Sperren:

Mühlviertel:

- die L590 in Rohrbach

- die L1536 Frauenwaldstraße bis Pfarrkirchen

- die L1537 bis Pfarrkirchen

- zeitweise Anhaltungen am Grenzübergang Wullowitz

- Kettenpflicht auf L581 Hansbergstraße

- L1544 Guglwaldstraße Rohrbach zwischen Oberhaag und Staatsgrenze

Salzkammergut:

- die L1279 Mondseebergstraße zwischen Ebnat und Haslau

- die Großalmstraße in Gmunden zwischen Altmünster und Steinbach

- die B145 zwischen Ebensee und Bad Ischl

- die B166 Pass Gschütt Straße

Innviertel und Traunviertel:

- die B136 Sauwaldstraße zwischen St. Roman und St. Ägidi

- in Klaus an der Pyhrnbahn die Gemeindestraße bei Steyrling

Folgende Pässe sind gesperrt:

- Hengstpass

- Pyhrnpass

- Koppenpass

