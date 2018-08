Feuerwehr rettete 180 Schweine vor Hitzetod

OHLSDORF. Die Feuerwehr Ohlsdorf hat am Mittwoch Frischluft in den Schweinestall geblasen, weil die Lüftung ausgefallen war.

In einem Schweinestall in der Ohlsdorfer Ortschaft Edlach sind knapp 180 Tiere vor dem Hitzetod bewahrt worden. Der Besitzer hatte die Feuerwehr informiert, dass die Belüftungsanlage des Stalles defekt sei. Aufgrund der enormen Hitze war die Temperatur im Stall bereits für die Tiere lebensbedrohlich hoch. Sofort wurde Alarm ausgelöst und mit Hilfe des Hochleistungslüfters frische Luft in den Stall geblasen. Mit frischen Wasser wurde die Luft etwas heruntergekühlt bzw. befeuchtet. Zur Unterstützung wurde auch die Betriebsfeuerwehr Steyrermühl mit ebenfalls einem Belüftungsgerät alarmiert.



Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren, die mit 10 Mann im Einsatz standen, beendet. Das defekte Belüftungsgerät wurde während des Einsatzes durch einen Elektriker wieder in Stand gesetzt.

