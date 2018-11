Diese Woche kommt der Winter

LINZ. Bis morgen ist überall mit Schnee zu rechnen. Ab Mittwoch stellen sich zudem frostige Temperaturen in den Niederungen ein, während es in den Bergen wieder wärmer wird.

Warm anziehen heißt es in den nächsten Tagen. In den Niederungen wird es eisig kalt. Bild: Volker Weihbold

"Jetzt kommt der Winter endlich an." So beschrieb gestern der Meteorologe Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) den bevorstehenden Wetterumschwung.

Spätestens heute Nachmittag beschert uns dieser im ganzen Land eine zentimeterdicke Schneeschicht. "Diese Konstellation ist typisch für die Jahreszeit", fasst der Meteorologe zusammen.

Die Prognose im Detail: Während heute Vormittag im Zentralraum zunächst noch mit Regen zu rechnen ist, fällt in den höheren Lagen bereits ab Mitternacht Schnee. In den späteren Nachmittagsstunden wird es dann auch in tiefen Lagen überall winterlich und mit Höchstwerten knapp über null Grad deutlich kühler als zuletzt.

Der winterliche Niederschlag wird bis Dienstag anhalten und somit auch die Städte mit einer dünnen Schneeschicht zudecken. "In höher gelegenen Gebieten, wie etwa in Weyer oder Windischgarsten, werden 20 bis 30 Zentimeter, im Gebirge sogar bis zu einem halben Meter Schnee fallen", sagt Ortner.

Für Aktivitäten im Freien sollten also dicke Jacke und Haube zur Grundausstattung zählen, werden doch die Temperaturen maximal 1 bis 3 Grad erreichen.

Inversionsluft im Tal

Zur Wochenmitte kommt erneut ein Wetterumschwung in Form einer Warmfront auf uns zu. Diese wird aber nur in den höheren Lagen deutlich wärmere Temperaturen bringen. Bereits in den frühen Morgenstunden werden in den Bergen auf 1500 Metern nur noch minus fünf Grad und nachmittags sogar acht Grad plus zu messen sein.

Völlig anders wird sich hingegen die Temperaturkurve im Tal gestalten: In der Nacht auf Donnerstag wird es in den Niederungen frostig, im Mühlviertel sind Temperaturen im zweistelligen Minusbereich möglich. "Auch in Linz wird sich am Donnerstag und am Freitag die kalte Luft halten, die Höchstwerte bleiben dann deutlich unter null Grad."

Die Kälte dürfte uns auch am Wochenende erhalten bleiben. In den Bergen wird es wieder winterlich. (nieg)

