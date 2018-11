Die europäische Familie

Concordia, Industria und Integritas (Eintracht, Fleiß, Redlichkeit) sind die Prinzipien, auf denen der Erfolg der Rothschilds basierte.

Rothschild-Wappen Bild: Rothschild Archive London

Wenn man nach explizit europäischen Familien sucht, wird man sehr rasch auf die Rothschilds stoßen: Stärker als die Habsburger oder andere Herrscherfamilien, die ihre Völker unentwegt in Erbfolgekämpfe verwickelten und sich zuletzt in den Ersten Weltkrieg einließen oder ihn zumindest nicht verhinderten, waren die Rothschilds wirklich eine europäische Familie.

Die fünf Söhne Meyer Amschel Rothschilds hatten am Beginn des 19. Jahrhunderts aus dem jüdischen Ghetto der Stadt Frankfurt heraus in den fünf wichtigsten Städten des damaligen Europa – in London, Paris, Wien, Neapel und eben Frankfurt – ein Familienunternehmen aufgebaut. Es wurde zu einem ganz Europa umspannenden Netzwerk. Und weil Europa damals die Welt dominierte, sprach man in den Wiener Zeitungen bald nur mehr vom Welthaus: Das Welthaus meldet ..., das Welthaus will ... das Welthaus plant ... und jeder wusste, was und wer gemeint war. Kein Familienverband zuvor und auch nie seither hat einen derart hohen Anteil am jeweiligen Welteinkommen und Weltvermögen zu erreichen vermocht wie die fünf Rothschild-Linien im 19. Jahrhundert, nicht die Medici oder die Fugger im 16. Jahrhundert und auch nicht irgendeiner der Superreichen, die in neuester Zeit an die Spitze der weltweiten Einkommens- und Vermögenspyramide gelangt sind. Als Wappenspruch hatten die Rothschilds sich 1823 anlässlich ihrer Erhebung in den Freiherrnstand: Concordia, Industria, Integritas – Eintracht, Fleiß und Redlichkeit – gewählt. Der Erfolg der fünf Brüder war ein Resultat dieser Prinzipien, erstens der Concordia, der Eintracht der fünf Brüder, deren Zusammenhalt ein Welthaus begründete. Die Parabel vom Skythenfürst Skiluros, der seinen fünf Söhnen zeigte, dass ein einzelner Pfeil leicht zerbrochen werden kann, ein Bündel von fünf Pfeilen aber nahezu unzerbrechlich ist, wurde zum Wappenbild der Rothschilds: der Arm mit den gebündelten fünf Pfeilen. Zur Eintracht musste der Fleiß kommen.

Die "Industria" war nicht nur die Grundlage des Aufstiegs der Rothschilds, sondern auch der Erfolgsgeschichte Europas im 18. und 19. Jahrhundert. Die dritte Forderung, die "Integritas" oder "Redlichkeit", ist eine kaufmännische Grundforderung. Aber "Integritas" bedeutet mehr als Integrität und ehrliche Geschäftstätigkeit. Im Wort steckt auch die Integration im Sinne der Zusammenführung unterschiedlicher Nationalitäten und Wirtschaften und die Hereinnahme und Aufnahme fremder Kulturen in den eigenen Wertekanon.

Concordia, Industria und Integritas sind die Prinzipien, auf denen der Erfolg der Rothschilds basierte. Aber es sind Prinzipien, die nicht nur für eine Familie oder ein Land, sondern vor allem auch für die Europäische Gemeinschaft die wichtigste Grundlage und Handlungsempfehlung bilden müssen.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

