83-jähriger Deutscher verursachte Geisterfahrerunfall bei St. Florian

Der 83-jährige deutsche Autolenker aus Baden-Württemberg fuhr kurz vor 22 Uhr auf der A1, der Westautobahn, als "Geisterfahrer" am dritten Fahrstreifen entgegen der Richtungsfahrbahn Salzburg. Im Ortsgebiet St. Florian prallte er seitlich gegen das Auto eines 32-jährigen Linzers. Beide Fahrzeuge kamen am dritten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die beiden Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Alkovortests verliefen bei beiden Männern negativ. Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde der Führerschein des 83-Jährigen vorläufig abgenommen.

Für die Dauer der Lenker- und Fahrzeugbergung war die Westautobahn bis 23.45 Uhr erschwert passierbar. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt wenige Fahrzeuge unterwegs, so die Polizei.

