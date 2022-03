80 Katzen aus der Ukraine suchen einen neuen Platz

Rund 80 Katzen aus der Ukraine suchen derzeit einen Platz in Österreich. "Eine Frau hat ihr Tierheim nach Polen retten können. Jetzt sollen die Katzen auf Österreich verteilt werden", sagt Jürgen Stadler vom Verein Pfotenhilfe in Lochen (Bezirk Braunau), der in die Organisation der Unterbringung involviert ist.

Bereits kurz nach Kriegsausbruch hatten sich die Innviertler Tierschützer auf die Suche nach Pflegestellen für Tiere aus der Ukraine gemacht, in erster Linie für solche, die von Flüchtenden mitgenommen werden, aber nicht in die Notunterkünfte dürfen. Bis jetzt hält sich der Bedarf in Grenzen, auch die Tierheime in Linz und Freistadt melden noch keine entsprechenden Anfragen. Stadler rechnet jedoch damit, dass sich dies ändern könne.

Einfuhrregeln gelockert

Haustiere können eine wichtige emotionale Stütze in Ausnahmesituationen sein. Auch die EU-Kommission hat beschlossen, dass die Mitgliedstaaten die Regeln für deren Einfuhr lockern dürfen. In Österreich hat das für Tierschutz zuständige Gesundheitsministerium einen entsprechenden Erlass herausgegeben.

"Normalerweise ist für die Mitnahme von Heimtieren aus Drittländern, in denen es ein höheres Risiko für Tollwut gibt, ein entsprechender Impfnachweis nötig", erklärt der oberösterreichische Landesveterinärdirektor Thomas Hain. "Aber in diesem Fall hat man beschlossen, dass die Einfuhr unkompliziert vonstattengehen soll. Den Menschen geht es schlecht genug. Sie sollen nicht auch noch ihre Katze oder ihren Hund hergeben müssen."

Geringe Tollwutgefahr

In der Ukraine gebe es zwar Tollwutfälle, aber "man darf davon ausgehen, dass das Risiko einer Übertragung sehr gering ist, wenn sich der Hund oder die Katze stets in Begleitung von Herrchen oder Frauchen aufgehalten hat", sagt Hain. Es bestehe daher kein Anlass zur Sorge, dass sich durch die Haustiere von Kriegsvertriebenen die Tollwut in Österreich ausbreite.

Allerdings dürfen Tiere eben nicht in alle Notunterkünfte mitgenommen werden. "Für den Fall, dass sie stattdessen im Tierheim Unterschlupf finden, werden sie dort ohnehin untersucht und im Bedarfsfall geimpft", sagt Hain. Ein Beispiel dafür ist die Pfotenhilfe Lochen: Sie bietet Kriegsvertriebenen an, genau dies für ihre Haustiere zu tun. (wal)